Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào bản sắc Việt” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, kết nối ba điểm cầu phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

Sân khấu rực rỡ âm thanh và ánh sáng cùng tiết mục mở đầu chương trình nghệ thuật.

Thông qua âm nhạc, múa, nghệ thuật truyền thống và đương đại, chương trình tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khắc họa sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay.

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện; đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Tiết mục múa "Khèn sáo gọi vòng xoè".

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, phần trình diễn mở ra hành trình khám phá những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam. Từ âm hưởng núi rừng Tây Bắc qua tiết mục “Khèn sáo gọi vòng xòe”, nghệ thuật hát văn với “Cô Đôi Thượng Ngàn”, dân ca Ví Giặm qua “Giận mà thương”, đến Nhã nhạc cung đình Huế trong “Đêm hoa đăng”, mỗi tiết mục góp phần tái hiện vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của từng vùng đất.

Tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" do Nghệ sĩ Nhân dân Tuyết Mai và Ban nhạc dân tộc Chầu văn thể hiện.

Đặc biệt, những thanh âm đại ngàn qua tiết mục “Thanh âm đại ngàn” và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong “Dạ cổ hoài lang” tiếp tục nối dài hành trình di sản, thể hiện sự phong phú, đa dạng trong đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Tuyết Mai, Quang Linh, Thùy Trinh, NSƯT Ngọc Đặng cùng các đoàn nghệ thuật, nhóm múa và ban nhạc dân tộc.

Tại điểm cầu phường Vũng Tàu, không gian nghệ thuật tập trung khắc họa quá trình hình thành, giao thoa và phát triển văn hóa phương Nam. Tiết mục “Gấm hoa Việt Nam” mở ra bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc, kết hợp âm nhạc và vũ đạo, tôn vinh vẻ đẹp trang phục, phong tục và tâm hồn người Việt.

Tiết mục "Giận mà thương" do ca sĩ Thuỳ Trinh và nhóm múa Mặt trời thể hiện.

Tiếp đó, chương trình đưa khán giả đến với vùng đất Nam Bộ qua tiết mục “Mở cõi phương Nam”, tái hiện hành trình khai phá, lao động và dựng xây vùng đất mới. Những hình ảnh sông nước, miệt vườn, tình người hào sảng được chuyển tải qua âm nhạc và sân khấu hóa, làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Một điểm nhấn khác là phần trình diễn cồng chiêng của nghệ nhân dân tộc Chơ Ro với nghi lễ, lễ hội Yang Vri. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ được giới thiệu đến công chúng, góp phần khẳng định sự đa dạng và sức sống của văn hóa các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Ca sĩ Quang Linh và Ban nhạc Dân tộc nhã nhạc thể hiện tiết mục "Nhã nhạc cung đình - Đêm hoa đăng".

Trong khi đó, tại điểm cầu phường Thủ Dầu Một, chương trình giới thiệu những sắc thái nghệ thuật dân gian ba miền qua liên khúc “Đào liễu - Lý mười thương - Lý ngựa ô”. Những làn điệu quen thuộc được kết hợp với hình thức dàn dựng sân khấu, tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi.

Đặc biệt, tiết mục “Tuyệt vời gốm sứ Bình Dương” giới thiệu một nét đặc trưng trong truyền thống thủ công mỹ nghệ của địa phương. Nghề gốm với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời không chỉ là sinh kế của nhiều thế hệ nghệ nhân, người lao động mà còn góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất Bình Dương. Bên cạnh đó, tiết mục “Đồng bào” tiếp tục truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc.

"Thanh âm đại ngàn" và những chàng trai cô gái dân tộc trong tiết mục múa cuốn hút khán giả.

Bên cạnh việc tôn vinh di sản, chương trình còn dành không gian giới thiệu sự tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.

Tại sân khấu chính ở phường Sài Gòn, các tiết mục “Thương ca tiếng Việt”, “Về nghe mẹ ru” và “Người con đất Việt” mang đến những góc nhìn về tình yêu tiếng Việt, tình cảm gia đình, quê hương và cội nguồn. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, cùng những hình thức biểu diễn mới, góp phần đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Tiết mục "Dạ cổ hoài lang" với sự trình diễn của Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đặng, nhóm múa Mặt trời và nhóm xiếc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố.

Đáng chú ý, tiết mục “Kỷ nguyên hòa ca” với sự tham gia của NSƯT Khánh Ngọc, nhóm MTV cùng nhiều nhóm múa, vũ đoàn và thiếu nhi sẽ khép lại chương trình, truyền tải thông điệp về sự đồng lòng, kết nối và khát vọng phát triển của dân tộc trong giai đoạn mới.

Thông qua việc kết nối ba điểm cầu, “Tự hào bản sắc Việt” không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng đất trong không gian TP Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Mỗi địa phương mang đến một sắc thái riêng, từ di sản nghệ thuật truyền thống, văn hóa cộng đồng đến các nghề thủ công và đời sống văn hóa đương đại.