Tự hào 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực

Sáng 14-11, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966-2026).

Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực. Ảnh: NM

Từ trường kỹ thuật điện đến đại học đa ngành

Trường Đại học Điện lực kế thừa truyền thống đào tạo kỹ thuật từ Trường Kỹ nghệ Thực hành, thành lập năm 1898. Ngày 8-2-1966, trong bối cảnh miền Bắc phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, Bộ Công nghiệp nặng quyết định tách Trường Trung Cao Cơ điện thành Trường Trung học Kỹ thuật Điện và Trường Trung học Cơ khí. Trường Trung học Kỹ thuật Điện, tiền thân của Trường Đại học Điện lực ngày nay, được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành điện.

Trải qua nhiều lần đổi tên, chia tách và phát triển, ngày 19-5-2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 111/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực. Quyết định mở ra giai đoạn phát triển mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng nhà trường. Ảnh: NM

Hiện nay, Trường Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ ngành năng lượng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trường đào tạo ở ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với các lĩnh vực gắn với kỹ thuật điện, năng lượng, công nghệ và kinh tế.

Cùng với đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đối tác trong nước, quốc tế. Năm 2026, trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy, mở rộng cơ hội học tập và lựa chọn ngành nghề cho người học.

Đào tạo nhân lực trình độ cao, làm chủ công nghệ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, yêu cầu chuyển dịch năng lượng và làm chủ công nghệ đòi hỏi nhà trường nâng cao năng lực, tập trung nguồn lực và xác định rõ hướng phát triển.

Nhà trường hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng. Qua đó, trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, kỹ thuật của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng nhà trường. Ảnh: NM

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, nhà trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chương trình với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo sau đại học và phát triển đội ngũ chuyên gia. Người học cần có nền tảng chuyên môn vững, năng lực số, khả năng sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp.

Nhà trường tập trung phát triển đội ngũ nhà khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuyên sâu, lựa chọn những bài toán thiết thực của ngành năng lượng để nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao. Hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế phải góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của nhà trường và đất nước.

Đổi mới quản trị và chuyển đổi số phải trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhà trường cần xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương, minh bạch, tạo điều kiện để người có năng lực phát huy thế mạnh, ghi nhận những đóng góp và giúp người học phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho PGS.TS Đinh Văn Châu. Ảnh: NM

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Điện lực đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ một cơ sở đào tạo trung học chuyên ngành với cơ sở vật chất đơn sơ, quy mô nhỏ, trường đã phát triển vượt bậc về quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và quản lý, từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: NM

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nhà trường hiện có gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ và hơn 800 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Trường Đại học Điện lực tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nghị quyết chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh năng lượng và phát triển giáo dục; cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhà trường. Ảnh: NM

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, lấy chất lượng và năng lực thực tiễn của người học làm trọng tâm; chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Thứ ba, hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch, đẩy mạnh tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Thứ tư, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn về an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng.

Thứ năm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, mở rộng hợp tác quốc tế.

Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhận Cờ thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ảnh: NM

Bên cạnh đó, nhà trường cần chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng và trách nhiệm xã hội, giúp sinh viên phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, trở thành trung tâm uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho ngành năng lượng và sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Đại học Điện lực.