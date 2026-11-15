Tự hào 40 năm truyền thống Trường THPT Sông Công

Đại biểu dự buổi lễ.

Tới dự và chung vui có các đồng chí: Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tiền thân là Trường PTTH Kỹ thuật Công nghiệp Sông Công thành lập năm 1986, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ban đầu về cơ sở vật chất để từng bước khẳng định vị thế trong ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Với sự chung tay của chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp địa phương, diện mạo nhà trường ngày nay đã khang trang, hiện đại, môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học.

Bốn thập kỷ qua, Trường THPT Sông Công đã đào tạo 39 khóa học sinh với khoảng 14.000 em tốt nghiệp. Quy mô giáo dục không ngừng mở rộng, hiện nhà trường có 42 lớp với 1.878 học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy.

Học sinh Nhà trường dự buổi lễ.

Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng nâng cao: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn đạt gần 100%, có trên 3.000 học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng năm học 2025-2026, trường đạt 200 học sinh giỏi cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt chứng chỉ IELTS quốc tế.

Các hoạt động giáo dục STEM, robotic, văn hóa, thể thao cũng đạt nhiều thành tích xuất sắc. Công tác phát triển Đảng trong học sinh luôn được chú trọng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp trồng người, Trường THPT Sông Công đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cấp: Huân chương Lao động hạng Ba (1999); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 2006); Cờ thi đua của UBND tỉnh (2024); nhiều Bằng khen của Bộ GD&ĐT và đạt chuẩn quốc gia.

Trường THPT Sông Công vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ lưu niệm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, tập thể nhà trường vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Cờ lưu niệm của UBND tỉnh Thái Nguyên.