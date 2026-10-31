Từ hành trình chinh phục Fansipan đến bài học vượt qua 'ngọn núi' cuộc đời

Vượt những con dốc, đối diện với giới hạn của chính mình

Sáng sớm, giữa không khí se lạnh và khung cảnh hùng vĩ của vùng núi Hoàng Liên Sơn, đoàn leo núi với gần 300 thành viên chính thức bắt đầu hành trình. Băng qua những lối đi hẹp trơn trượt, đối mặt với các con dốc đá gần như dựng đứng và không khí mỏng dần khi lên cao, thử thách về thể lực và ý chí hiện ra rõ nét qua từng bước chân.

Một hành trình leo núi dài không chỉ thử thách đôi chân. Cảm giác mỏi mệt khi đi qua những đoạn dốc liên tiếp, áp lực về thể lực hay nỗi lo không thể theo kịp đoàn đều có thể khiến người tham gia dao động. Chính trong những thời điểm ấy, mỗi người có cơ hội quan sát cách mình phản ứng trước khó khăn: Dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ hay tiếp tục tiến về phía trước trong khả năng cho phép.

Điểm đặc biệt của chương trình không nằm ở việc các thành viên phải cạnh tranh cá nhân để về đích nhanh nhất, mà ở quá trình họ học cách kiên trì với mục tiêu, đồng thời hỗ trợ các đồng đội.

Lần đầu tiên tham gia hành trình chinh phục Fansipan, chị Nguyễn Quyên chia sẻ: “Trước chuyến đi, tôi vốn là người rất sợ lạnh, sợ độ cao và sợ bóng đêm, lại có thói quen hay trì hoãn. Nhưng bước vào hành trình này, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cả về thể chất lẫn tinh thần để chủ động làm việc với chính mình. Nhờ đó, tôi đã bước đi trong sự thênh thang và trọn vẹn tận hưởng. Cùng với đó, không thể không nhắc đến năng lượng cùng sự nâng đỡ, kết nối sâu sắc từ các đồng đội đã giúp tôi vượt qua tất cả rào cản".

Gần 300 khách hàng chinh phục thành công đỉnh Fansipan lần thứ 13.

Cảm xúc trên đỉnh Fansipan và bài học sau hành trình

Với nhiều người yêu thích leo núi, đặt chân lên đỉnh Fansipan là một mục tiêu đáng tự hào. Đó là khoảnh khắc họ có thể nhìn lại quãng đường đã đi qua, những đoạn dốc từng khiến mình mệt mỏi và những lần phải tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng.

Từ góc nhìn của Minh Trí Thành (https://minhtrithanh.com), hành trình chinh phục Fansipan không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất, mà còn là cơ hội để người tham gia nhìn nhận lại những rào cản trong suy nghĩ của bản thân.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh, người đồng hành xuyên suốt 13 chương trình, nhấn mạnh: "Ngọn núi chưa bao giờ là vấn đề, ngọn núi chỉ giúp chúng ta bộc lộ vấn đề của chính mình. Trên đường đi, chúng ta tiếp tục thấy cách mình phản ứng trước khó khăn: Có người kêu than, trách móc, kháng cự và ước "biết thế ở nhà chăn ấm nệm êm"; nhưng cũng có người chọn tìm giải pháp. Và sau mỗi lần chinh phục, con người mạnh mẽ sẽ luôn tự hỏi: Ngọn núi tiếp theo của mình là gì?".

Bài học được gợi mở từ trải nghiệm ấy không phải cứ quyết tâm là sẽ vượt qua mọi giới hạn thể chất. Điều quan trọng hơn là biết chuẩn bị, kiên trì với mục tiêu, giữ tinh thần trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp phù hợp khi đối diện với khó khăn.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh (áo trắng ở giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng đội vô địch trên đỉnh Fansipan.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (Đội trưởng Đội vô địch) chia sẻ: “Khi nhận danh sách thấy đội mình có nhiều người lớn tuổi nhất, tôi hiểu thách thức rất lớn. Nhưng cả đội đã biến khó khăn thành động lực bằng cách chủ động hỗ trợ những "mắt xích" yếu hơn. Tôi luôn xác quyết mục tiêu đưa cả đội về đích đầu tiên và truyền niềm tin đó đến từng thành viên. Dù có những lúc mệt mỏi rã rời, sự đồng lòng và quyết tâm không bỏ lại ai phía sau đã giúp chúng tôi chạm tay vào chiếc cúp vô địch trong sự tự hào khôn tả”.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, Đội trưởng đội 3 rạng rỡ tại đỉnh Fansipan sau hành trình chinh phục đầy thử thách.

Khép lại hành trình thứ 13, mở ra những mục tiêu mới

Sau chuyến đi, mỗi người sẽ trở về với công việc, gia đình và những trách nhiệm quen thuộc. Những khó khăn trong cuộc sống không biến mất chỉ sau một lần leo núi, nhưng trải nghiệm đối diện với thử thách có thể trở thành một ký ức đáng nhớ, giúp mỗi người có thêm góc nhìn khi đứng trước những mục tiêu mới.

Bởi có những “ngọn núi” không hiện hữu bằng đá hay những con dốc. Đó có thể là nỗi sợ thất bại, sự thiếu tự tin, thói quen trì hoãn hoặc một mục tiêu đã nhiều lần bị bỏ dở. Hành trình Fansipan lần thứ 13 vì thế không chỉ được nhìn nhận qua những bước chân trên đường núi, mà còn qua điều mỗi người học được và lựa chọn áp dụng sau khi trở về.

Một chuyến đi rồi sẽ kết thúc, nhưng những trải nghiệm, sự gắn kết và bài học từ hành trình vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng mỗi người.

Và đó cũng là ý nghĩa mà chương trình muốn gửi gắm qua thông điệp: “Khi trái tim quyết đi - Ngọn núi sẽ mở đường”.