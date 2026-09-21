Từ 'hành chính phục vụ' đến 'hành chính chủ động'

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tây Ninh đang chuyển trọng tâm cải cách hành chính từ rà soát quy trình sang tạo chuyển biến trực tiếp trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, với yêu cầu cắt giảm thời gian, tái cấu trúc quy trình, tăng khai thác dữ liệu số và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Đây cũng là những nhiệm vụ được tỉnh xác định là khâu đột phá trong giai đoạn 2026-2030.

Giảm giảm chi phí, giảm thời gian xử lý

Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã ở Tây Ninh được yêu cầu cụ thể hóa về đột phá cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, sản phẩm và tiến độ thực hiện cụ thể, đánh giá mô hình, cách làm hiệu quả, nhận diện rõ khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Trần Hải Tuấn thông tin, công tác cải cách hành chính được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ, phát triển dữ liệu số và cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh phấn đấu cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024; tiếp tục rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết đối với thủ tục thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; 90% thông tin, dữ liệu đã số hóa được khai thác, sử dụng lại; ít nhất 80% hồ sơ trực tuyến do người dân, doanh nghiệp tự thực hiện và tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên 80%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp từ 95% trở lên.

Từ định hướng đó, cải cách thủ tục hành chính đang được Tây Ninh cụ thể hóa bằng những kết quả có thể đo đếm. Theo ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đã triển khai mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% thời gian giải quyết đối với 83 thủ tục hành chính thuộc 16 lĩnh vực; đến nay đã công bố cắt giảm thời gian đối với 28 thủ tục, gồm 26 thủ tục cấp tỉnh và 2 thủ tục cấp xã. 55 thủ tục còn lại đang được các sở, ngành tiếp tục rà soát, tham mưu công bố theo lộ trình trong năm 2026.

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vùng biên. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Cùng với cắt giảm thời gian, tỉnh triển khai nhiều phương án đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình. Một số kết quả cho thấy hiệu quả trực tiếp: thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh giảm 50%, từ 16 ngày làm việc xuống còn 8 ngày; hai thủ tục thuộc lĩnh vực Công Thương được rút ngắn 1 ngày làm việc mỗi thủ tục. Các phương án đơn giản hóa và tái cấu trúc này dự kiến tiết kiệm hơn 2,656 tỷ đồng mỗi năm về chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân và cơ quan nhà nước.

Từ ngày 1/7 đến ngày 15/9, các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy tiếp nhận 127.828 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 55.327 hồ sơ trước hạn, 44.569 hồ sơ đúng hạn và 951 hồ sơ trễ hạn, chiếm 0,9%. Hồ sơ trễ hạn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường với 809 hồ sơ, lĩnh vực xây dựng 119 hồ sơ. Đáng lưu ý, những hồ sơ trễ hạn trong lĩnh vực đất đai chủ yếu phát sinh ở cấp xã, nhất là các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nguyên nhân được chỉ ra là sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực, cơ quan thuế và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã chưa chặt chẽ; một bộ phận công chức, viên chức chưa nắm vững quy định, quy trình xử lý. Đây là những điểm nghẽn cần được xử lý trực tiếp nếu mục tiêu cải cách hướng đến giảm thời gian thực tế cho người dân, doanh nghiệp.

Một yêu cầu khác đang được đặt ra là chuyển từ số hóa hồ sơ đơn thuần sang khai thác và tái sử dụng dữ liệu. Trong quý III/2026, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa mới đạt 19,47%, trong khi kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp điện tử đạt 93,10%. Khoảng cách này cho thấy dư địa cải cách còn lớn, nhất là khi các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hộ tịch, đất đai, xây dựng chưa kết nối, chia sẻ đầy đủ để thay thế các thành phần hồ sơ.

Từ “hành chính phục vụ” sang “hành chính chủ động”

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN phát

Tây Ninh đang chuyển mạnh từ cải cách từng thủ tục sang đổi mới đồng bộ phương thức quản lý, điều hành và phục vụ để cải cách hành chính thực sự trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện môi trường đầu tư. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ mà còn ở xây dựng đội ngũ đủ năng lực, tăng trách nhiệm thực thi công vụ và khai thác hiệu quả dữ liệu số. Từ yêu cầu đó, vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu được đặt ở vị trí then chốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn xác định, cải cách hành chính phải gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay 73 đơn vị, gồm 9 sở, ban, ngành và 64 UBND cấp xã, đã xây dựng kế hoạch triển khai. Đáng chú ý là tỉnh đang thử nghiệm 61 dịch vụ hành chính công chủ động, từng bước chuyển từ cách thức “người dân tìm đến dịch vụ công” sang “dịch vụ công chủ động tìm đến người dân”. Hệ thống đã gửi 23.113 tin nhắn và 572 thư điện tử nhắc người dân thực hiện gia hạn các loại giấy tờ, thủ tục hành chính. Cách làm này mở rộng không gian cải cách từ việc xử lý hồ sơ sang chủ động hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục đúng thời hạn.

Công tác kiểm tra, chấn chỉnh thực thi công vụ được tăng cường, tỉnh đã kiểm tra 32/32 đơn vị theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất thêm 4 UBND cấp xã, nâng tổng số đơn vị được kiểm tra lên 36 đơn vị, bằng 112,5% kế hoạch. Qua kiểm tra, tỉnh tập trung chấn chỉnh những hạn chế trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tây Ninh đang gắn cải cách hành chính với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong quý III/2026, tỉnh đã tiếp nhận vào công chức 11 trường hợp, phê duyệt 43 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng với 709 lượt công chức, viên chức tham dự; đồng thời hỗ trợ đào tạo sau đại học cho 66 viên chức và hỗ trợ một lần sau tốt nghiệp sau đại học đối với 11 trường hợp. Đây là nền tảng quan trọng để cải cách hành chính không dừng ở thay đổi quy trình mà chuyển thành thay đổi phương thức thực thi công vụ, trong đó vị trí việc làm, năng lực cán bộ và chất lượng phục vụ phải gắn với yêu cầu thực tế.

Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính ở cấp xã. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tỉnh đã kết nối 8 cơ sở dữ liệu quốc gia, xây dựng 46 nền tảng số và 160 cơ sở dữ liệu; 100% văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi trên hệ thống và 100% cơ quan quản lý nhà nước được cấp chứng thư số. Tỉnh đồng thời công bố 195 bộ dữ liệu mở để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, điểm nghẽn hiện nay nằm ở khả năng liên thông và tái sử dụng dữ liệu. Một số hệ thống chuyên ngành chưa đồng bộ, còn phát sinh lỗi kỹ thuật; dữ liệu giữa các hệ thống chưa thống nhất; cán bộ phải thao tác đồng thời trên nhiều hệ thống với giao diện, quy trình vận hành khác nhau. Những hạn chế này làm tăng thời gian xử lý và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tiến độ hồ sơ.

Vì vậy, tỉnh xác định tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch; tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục; hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; đẩy nhanh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và phát triển dữ liệu số. Trọng tâm là đưa các mục tiêu cải cách vào kết quả phục vụ cụ thể: thủ tục ngắn hơn, dữ liệu được dùng lại nhiều hơn, hồ sơ được xử lý trên môi trường số tốt hơn và trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ được xác định rõ hơn. Đây được xem là cơ sở để Tây Ninh chuyển cải cách hành chính từ yêu cầu về quy trình thành động lực nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của địa phương.