Từ hàng giả đến dự án treo: Cử tri Tây Ninh kiến nghị gì?

Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về bảo hiểm xã hội; quản lý thị trường, xử lý hàng giả, thuốc giả; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và phát triển nông nghiệp vùng biên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, theo hướng thuận lợi, minh bạch. Cơ quan chức năng cần tăng cường hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, giải đáp các vấn đề được cử tri quan tâm. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ông Trịnh Minh Chí, ấp Hiệp Phước, kiến nghị phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, tài nguyên; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; kiểm soát khai thác cát; lựa chọn dự án đầu tư phù hợp, kiểm soát nguồn thải. Cùng quan điểm, cử tri Nguyễn Văn Hùng, ấp Hòa Hợp, kiến nghị tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm trong quá trình phát triển công nghiệp; cần quản lý chặt thị trường, xử lý nghiêm hàng giả, thuốc giả, thực phẩm giả, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Một số cử tri đề nghị cải cách thủ tục hành chính, khai thác hiệu quả dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có. Việc hướng dẫn thủ tục giữa các bộ phận cần thống nhất, thực hiện thuận lợi, minh bạch, đúng quy định, tránh để người dân đi lại, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, thông tin đến cử tri các nội dung sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ông Triệu Nguyên Đáng, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, xin lỗi cử tri về tình trạng hướng dẫn thủ tục chưa thống nhất. Đối với vấn để ô nhiễm môi trường, xã đã kiểm tra, vận động doanh nghiệp khắc phục, đổi mới công nghệ. Xã nhận trách nhiệm về một số hồ sơ còn chậm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, tham gia ý kiến về cơ chế kiểm tra, kiểm soát và chế tài đối với hàng giả, an toàn thực phẩm theo hướng tăng tính răn đe. Về vấn đề môi trường, tài nguyên, khoáng sản và hoạt động sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, ông Phạm Hùng Thái đề nghị rà soát việc khắc phục hậu quả các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra từ đánh giá tác động môi trường, cấp phép đầu tư đến quá trình hoạt động; thu hút đầu tư phải gắn với công nghệ phù hợp, kiểm soát chặt nước thải, chất thải, khí thải; vi phạm phải xử lý nghiêm. Các kiến nghị về bảo hiểm xã hội, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và viên chức đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng (65 tuổi), ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, kiến nghị các cấp quan tâm hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, ý kiến cử tri là cơ sở thực tiễn để Đoàn tiếp tục phản ánh những vấn đề từ cơ sở, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật. Ông đề nghị địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ tác động môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gồm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An Lê Công Đỉnh và Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Song An tiếp xúc hơn 100 cử tri phường Tân An trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Hội, kiến nghị Quốc hội quan tâm, rà soát, hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh. Trong đó, ông Trần Văn Ửng, khu phố Bình An, phản ánh chương trình khám sức khỏe cho nhân dân, nhất là người trên 60 tuổi, còn một số bất cập; nội dung khám hạn chế, thời gian trả kết quả kéo dài. Cử tri kiến nghị tổ chức khám thiết thực, hiệu quả, trả kết quả kịp thời, bảo đảm sử dụng ngân sách hợp lý, tránh lãng phí.

Bà Huỳnh Thiên Lý, khu phố Bình An, phản ánh tình trạng quy hoạch, dự án treo kéo dài, ảnh hưởng quyền sử dụng đất. Thửa đất gia đình bà qua nhiều năm nằm trong các quy hoạch chợ, công viên và hiện là Trung tâm giáo dục đào tạo nhưng chưa triển khai, khiến người dân gặp khó khăn trong xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cử tri kiến nghị rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án kéo dài; công khai kế hoạch, thời gian thực hiện và sớm có giải pháp xử lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi), ấp Hòa Hợp, xã Hòa Hội, kiến nghị các cấp tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, hàng giả, thuốc giả. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Lãnh đạo phường Tân An giải trình ý kiến cử tri về các nội dung thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri, tổng hợp và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.