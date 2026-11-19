Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trước tiệc chiêu đãi chào mừng các đại biểu tham dự APEC tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 18/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo truyền thông Nga ngày 19/11, hai nhà lãnh đạo lần đầu gặp nhau vào tháng 7/2017 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg (Đức). Cuộc trao đổi ban đầu dự kiến kéo dài 30 phút nhưng đã diễn ra hơn 2 giờ. Hai nguyên thủ đã thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, tình hình Syria, các vấn đề an ninh mạng và biện pháp cải thiện quan hệ song phương.

Ông Putin và ông Trump có cuộc gặp trực tiếp thứ hai ngày 11/11/2017 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.

Tháng 7/2018, hai nhà lãnh đạo tổ chức hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên tại Helsinki (Phần Lan), đánh dấu cuộc gặp trực tiếp thứ ba. Ông Putin và ông Trump thảo luận các biện pháp bình thường hóa và phát triển quan hệ song phương, cũng như những vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đã ra tuyên bố trước báo giới và trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Tháng 11/2018, ông Putin và ông Trump có cuộc trao đổi ngắn tại Paris (Pháp) trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tháng 12 cùng năm, hai tổng thống tiếp tục có cuộc trao đổi không chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires (Argentina).

Tháng 6/2019, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tiến hành hội đàm chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka (Nhật Bản). Khi đó, ông Putin nhận định cuộc trao đổi với người đồng cấp Mỹ diễn ra hiệu quả, trên tinh thần thực chất và thực dụng. Đây cũng là cuộc gặp cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Mùa hè năm 2025, ông Putin và ông Trump tiến hành hội đàm tại Anchorage (Alaska, Mỹ), trong đó thảo luận các phương án tiềm năng nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Nga cho rằng việc chấm dứt xung đột tại Ukraine là khả thi, đồng thời nhấn mạnh Nga mong muốn bảo đảm mọi giải pháp đạt được đều có tính lâu dài.

Trong năm 2026, cả hai nhà lãnh đạo đều tham dự APEC đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trước khi chụp ảnh chung trong khuôn khổ APEC 2026 (xem video dưới. Nguồn: Điện Kremlin).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, ông Putin và ông Trump dự kiến sẽ có thêm một số cuộc trao đổi trong dịp này. Phát biểu với báo giới ngày 18/11, ông Ushakov bày tỏ hy vọng cuộc gặp song phương sẽ mang lại kết quả thiết thực và có nội dung thực chất.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể trao đổi nhiều lần trong thời gian ở Thâm Quyến, trong đó có những cuộc gặp theo hình thức hẹp, không có sự tham gia của các phái đoàn đông đảo.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, lịch trình bận rộn của hai nhà lãnh đạo có thể khiến họ không có nhiều thời gian cho cuộc hội đàm song phương chính thức. Ukraine sẽ là chủ đề chính, bên cạnh khả năng thảo luận về vấn đề Iran.