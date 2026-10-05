Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Chiều 5/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 56/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 160mm; ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Cùng đó, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công.

Đồng thời, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Liên quan đến tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ C. Khu vực Hà Nội: không mưa; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 5/10 và ngày 6/10, vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Ngoài ra, đêm 5/10 và ngày 6/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 6/10 và ngày 7/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ TP.Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.