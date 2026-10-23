Từ Hà Nội đến Copenhagen: Mối lương duyên Việt Nam-Đan Mạch

Loài cá này có mùi tanh đặc trưng, nhưng nếu được chế biến đúng cách thì vẫn có thể mang đến những món ăn ngon, bổ và dễ ăn. Thịt của nó không chỉ mềm béo, vị ngọt tự nhiên, mà còn cung cấp Omega-3 cùng nhiều dưỡng chất khác.