Từ gói hàng của shipper, lộ 'bí mật động trời' của Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa

Ngày 26/9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, tối 18/8, Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra hành chính P.V.A. (SN 2005, trú tại phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội), là nhân viên giao hàng công nghệ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người người này có một túi nilon chứa ma túy.

Qua truy xét, Công an phường Kim Liên xác định Vũ Chí Thiện (SN 1993, trú tại phường Tương Mai) là người giao gói hàng chứa ma túy cho P.V.A.

Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Chí Thiện tại phường Tương Mai. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 300 gam ma túy tổng hợp, gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Cocain và nhiều loại ma túy khác.

Số ma túy được ngụy trang trong nhiều túi, gói mang các nhãn hiệu khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Phan Đoàn Kiều Trúc (SN 2002, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Mai Hoa (SN 2001, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa). Hai người này được xác định đã mua ma túy tổng hợp của Vũ Chí Thiện để tổ chức sử dụng.

Các đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngoài ra, Công an phường Kim Liên triệu tập Bùi Tú Ngọc (SN 1998, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội), là vợ của Vũ Chí Thiện, để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Chí Thiện về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Phan Đoàn Kiều Trúc và Nguyễn Mai Hoa bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Bùi Tú Ngọc bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự.