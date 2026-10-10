Từ gốc đa, mở ra không gian nghệ thuật trẻ giữa lòng Hà Nội

Chia sẻ về định hướng của chuỗi chương trình Tán Đa, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết: "Báo Nhân Dân vốn mang hình ảnh rất cổ kính và truyền thống nhưng hiện nay chúng tôi mong muốn lan tỏa và gắn kết nhiều hơn nữa với đời sống xã hội.

Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức rất nhiều hoạt động. Đặc biệt trong hai năm gần đây, các sự kiện như giải đi bộ toàn quốc hay concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' đã lan tỏa đến đông đảo công chúng".

Hai MC chương trình Tán Đa số 2.

Ông Lê Quốc Minh cũng cho biết, ý tưởng về một chương trình nghệ thuật bên gốc đa đã có từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên được biến thành hiện thực. Mong muốn của ban tổ chức là duy trì chương trình này ổn định, đặc biệt là trong tiết trời mùa thu rất đẹp và đặc sắc của Hà Nội. Mục đích của chương trình là gắn kết sâu sắc hơn với cộng đồng, bởi Báo Nhân Dân sở hữu một địa điểm rất đặc biệt nằm ngay sát Hồ Gươm, vị trí đắc địa để gắn kết với mọi người hằng ngày, hằng giờ, đặc biệt là với khu phố đi bộ cuối tuần.

Tán Đa số 2 diễn ra từ 19h - 21h30, chương trình được chia thành các phần, kết hợp màn trình diễn của ban nhạc, nghệ sĩ và những nhóm nhảy, tạo nên không gian âm nhạc đa dạng.

Mở đầu là phần trình diễn của BEAT với những bản nhạc khuấy động không khí, thu hút khán giả và tạo sự chú ý tại khu vực sân khấu. Các nhóm nhảy Flashmob tiếp nối bằng những màn trình diễn sôi động, đồng thời mời gọi người dân hòa mình vào không gian sự kiện.

Pink Frog nhẹ nhàng day dứt với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ như "Người ơi" và "Ô Cửa".

Sau phần mở màn, chương trình giới thiệu chủ đề âm nhạc và các tiết mục biểu diễn. Ban nhạc giao hưởng mang đến hai tác phẩm "Nồng nàn Hà Nội" và "Thu cuối", mở đầu cho hành trình âm nhạc gắn với Hà Nội trong ngày kỷ niệm 10/10. Phần Tán Đa Live Session tiếp tục với ba màu sắc âm nhạc của MAGMA, Pink Frog và Lynk Lee.

MAGMA trình bày các ca khúc "Manifest", "A song for you", "Be mine", "Hơi men đầu môi" và "Trái tim tự do". Tiếp đó, Pink Frog mang đến "Xa nơi bắt đầu", "Người ơi", "Ngày nào", "Mong em" và "Ô Cửa".

Khép lại phần biểu diễn là Lynk Lee với các ca khúc "Thì quá khứ", "Buồn thì cứ khóc đi" và "Tắt nước đầu đình". Những tiết mục được sắp xếp nối tiếp, đưa khán giả qua các sắc thái âm nhạc khác nhau, từ những giai điệu trẻ trung đến những ca khúc gắn với tình yêu và ký ức.

MAGMA với những ca khúc sôi động như "Manifest", "A song for you", "Be mine", "Hơi men đầu môi" và "Trái tim tự do".

Bên cạnh các phần trình diễn trên sân khấu, chương trình còn dành thời lượng cho nghệ sĩ giao lưu trực tiếp với khán giả, tạo sự kết nối giữa người biểu diễn và cộng đồng yêu nhạc.

Với sự tham gia của BEAT, ban nhạc giao hưởng, MAGMA, Pink Frog, Lynk Lee và các nhóm nhảy Flashmob, Tán Đa số 2 kết hợp nhiều hình thức trình diễn trong cùng một chương trình nghệ thuật.

Từ ý tưởng tổ chức âm nhạc bên gốc đa, Tán Đa hướng đến việc tạo thêm không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại địa điểm đặc biệt của Báo Nhân Dân sát ngay Hồ Gươm và khu phố đi bộ cuối tuần. Mong muốn duy trì chương trình ổn định cũng cho thấy định hướng xây dựng một điểm hẹn kết nối với cộng đồng trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

Khán giả Thủ đô hào hứng ngồi dưới phố đi bộ thường thức chương trình nghệ thuật.