Từ giờ đến cuối năm, phim Việt ra mắt ồ ạt nhưng đồng loạt né tránh một ngày

Sau khoảng thời gian dời lịch chiếu để tránh đụng độ với Trại Buôn Người - cái tên vừa lọt vào Top 3 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt thì phim Việt bắt đầu ồ ạt ra rạp. Tính từ nay đến cuối năm 2026, tuần nào cũng có ít nhất một phim nội địa công chiếu.

Phim tâm lý hứa hẹn có đề tài rất đa dạng với Chị Chị Em Em 3, Bò Sữa Bay, Trại Giam Hạnh Phúc, Người Mẹ Xấu. Phim gia đình có Ngày Con Còn Mẹ, Chuyến Đi Nhớ Đời. Phim kinh dị có phần hạ nhiệt mùa cuối năm khi chỉ thấy Con Mắt Thứ Ba, Mẹ Mìn, Huyết Thống xếp lịch. Chuỗi phim Việt sẽ bùng nổ kéo dài qua cả Tết Âm lịch, khi trong và sau Tết vẫn còn rất nhiều dự án lớn đang xếp hàng chờ ra mắt.

Chị Chị Em Em 3 cũng phải đổi lịch chiếu.

Lịch phát hành dày đặc như vậy nhưng chỉ riêng ngày 18/12 lại không có phim Việt nào công chiếu, dù đây là thời điểm vàng vì gần Giáng sinh và dịp nghỉ Tết Dương lịch. Lý do rất dễ hiểu: Ngày này đã dành riêng cho cuộc đại chiến của hai bom tấn Hollywood lớn nhất năm là Dune 3 và Avengers: Doomsday. Chỉ cần một trong hai cái tên này ra rạp đã đủ khuynh đảo phòng vé khắp thế giới, nay lại hai ông lớn cùng công chiếu một ngày càng khiến những đối thủ khác phải né vội.

Ngày 18/12 trở thành tâm điểm của rạp chiếu toàn cầu.

Thậm chí những phim Việt phát hành sát thời điểm 18/12 cũng được xem là đối mặt với rủi ro cao khi Dune 3 và Avengers: Doomsday sẽ hút hết các suất chiếu, khán giả cũng chỉ tập trung vào hai cái tên này mà thôi.