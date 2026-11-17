Hệ thống giao thông thông minh, không gian xanh tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Đây là lần thứ 3 Trung Quốc đảm nhận vai trò chủ nhà APEC. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hội nghị APEC năm nay có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên then chốt: sự cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác.

Khi Tuần lễ Cấp cao APEC bắt đầu, thành phố Thâm Quyến đang triển khai công tác chuẩn bị toàn diện và kỹ lưỡng, từ thủ tục thông quan, vận hành đô thị cho đến các hoạt động tình nguyện, nhằm chào đón các vị khách từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tâm thế cởi mở, chuyên nghiệp và đầy tự tin.

Nhằm tạo điều kiện làm việc và di chuyển xanh cho người dân, thành phố Thâm Quyến đã khuyến khích áp dụng các hình thức làm việc linh hoạt và lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện với môi trường trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các doanh nghiệp địa phương cùng đông đảo người dân đã hưởng ứng rất nhiệt tình: hơn 1,5 triệu chủ phương tiện cam kết chọn các phương thức di chuyển xanh hơn, đồng thời nhiều doanh nghiệp và cơ quan công lập cũng triển khai các phương thức làm việc linh hoạt để ủng hộ sáng kiến này.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển thân thiện với môi trường của người dân, trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, thành phố đã áp dụng mức giảm giá 50% cước phí cho các dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt trong thành phố.

Tần suất hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm sẽ được tăng lên và thời gian vận hành cũng được kéo dài; tại một số tuyến, khoảng cách giữa các chuyến tàu sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 2 phút. Bên cạnh đó, 56 tuyến xe buýt mới kết nối với các nhà ga tàu điện ngầm sẽ được đưa vào hoạt động, giúp nâng tổng năng lực vận tải bằng xe buýt lên 20%.

Ngoài ra, hàng loạt các dịch vụ khác cũng được triển khai, nhằm tạo thuận lợi nhất cho các đại biểu khi đến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC như xuất nhập cảnh, ngôn ngữ, thanh toán, mua sắm…

Với hoạt động xuất nhập cảnh, các luồng ưu tiên dành riêng cho các đại biểu tham gia hội nghị đã được thiết lập tại 9 cửa khẩu, bao gồm cả đường biển, đường bộ, đường hàng không và đường sắt. Tại sân bay quốc tế Bảo An (Bao'an), một hệ thống kiểm tra hành lý ký gửi từ trước cùng quy trình thông quan thông suốt, nhanh chóng đã được triển khai. Trong khi đó, tại cửa khẩu Hoàng Cương (Huanggang), quy trình “kiểm tra, kiểm nghiệm phối hợp, thông quan một lần” cũng đang được áp dụng.

Về việc tạo thuận lợi cho các dịch vụ ngôn ngữ, hơn 100.000 biển hiệu, pano bằng tiếng nước ngoài đã được chuẩn hóa; hơn 7.000 thiết bị dịch thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được triển khai tại các địa điểm trọng yếu, bao gồm các cửa khẩu, sân bay, hệ thống giao thông đường sắt, điểm tham quan du lịch và khu thương mại, đồng thời tất cả xe taxi đều đã được trang bị hệ thống “thông báo song ngữ”.

Nhằm tạo thuận lợi cho các dịch vụ thanh toán, hơn 3.000 máy ATM đã được thiết lập để hỗ trợ rút tiền mặt bằng thẻ ngân hàng quốc tế, đồng thời hơn 1.600 điểm, chi nhánh ngân hàng hiện cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ. Nhiều sáng kiến đã được triển khai, chẳng hạn như “liên kết thẻ quốc tế với các nền tảng thanh toán nội địa” và “cho phép sử dụng ví điện tử nước ngoài”...

Ngoài ra, tất cả các cổng soát vé tại các ga tàu điện ngầm trên toàn thành phố hiện đều hỗ trợ hình thức thanh toán không tiếp xúc bằng cách dùng thẻ ngân hàng quốc tế.

Khuyến khích người tiêu dùng mua sắm, số lượng cửa hàng trên toàn thành phố cung cấp dịch vụ hoàn thuế xuất cảnh đã tăng lên 3.160, trong đó có hơn 1.000 cửa hàng áp dụng chính sách “hoàn thuế ngay tại thời điểm mua hàng”.

Tại Thâm Quyến, không khí hướng tới sự kiện APEC sắp tới đang ngày càng trở nên rõ nét. Một video quảng bá về thành phố đang được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội, trong khi ca khúc chủ đề của sự kiện – “Gặp gỡ bạn tại thành phố của những phép màu” - vang lên khắp các đường phố, ngõ hẻm.

Các hình ảnh mang dấu ấn APEC, từ pano áp phích, biểu ngữ cho đến logo, xuất hiện ở khắp mọi nơi, như "Hãy đến với Thâm Quyến"; "Cùng nhau xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương tươi sáng hơn", "Thâm Quyến chào đón bạn!...