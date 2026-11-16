Từ giảng đường, sinh viên mong gì ở giảng viên đại học?

Từ người truyền đạt kiến thức đến người đồng hành

Với Hồ Văn Trung (năm thứ tư, ngành Giáo dục chính trị, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) điều khiến một giảng viên được sinh viên tôn trọng trước hết là sự tận tâm, công bằng và trách nhiệm. Theo Trung, một người thầy được đánh giá cao không chỉ bởi năng lực chuyên môn mà còn ở khả năng lắng nghe, tôn trọng ý kiến của sinh viên và sẵn sàng hỗ trợ khi người học gặp khó khăn.

Văn Trung mong giảng viên tạo không gian để sinh viên chủ động trao đổi, bày tỏ quan điểm trong giờ học.

Ở góc nhìn của một sinh viên đang được đào tạo để trở thành giáo viên, Trung mong muốn, giờ học có sự kết hợp giữa thuyết trình với thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, xử lý tình huống và liên hệ thực tế. “Không nhất thiết tiết học nào cũng phải tổ chức hoạt động cầu kỳ, nhưng nên có sự tương tác để sinh viên không chỉ ngồi nghe và ghi chép mà còn được tham gia đóng góp ý kiến”, Trung chia sẻ. Điều người học mong muốn là cơ hội được suy nghĩ và bày tỏ quan điểm. Trung cho rằng, giảng viên cần hội tụ cả chuyên môn và khả năng truyền cảm hứng, lắng nghe, đồng hành với sinh viên.

Khi bài giảng bước ra khỏi giáo trình

Với Trần Thị Linh Chi (năm thứ ba, ngành Truyền thông số, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), yêu cầu về một giảng viên thời đại mới được nhìn từ sự cập nhật, thực tế và cởi mở. Linh Chi cho rằng, giảng viên không sử dụng những slide cũ qua nhiều năm mà cần cập nhật thông tin, kiến thức mới và những vấn đề mang tính thời sự vào bài giảng. Thay vì để sinh viên tiếp nhận lý thuyết dài dòng, giảng viên có thể khơi gợi sự tò mò, đặt câu hỏi thực tế, tạo điều kiện để người học tranh luận và tự tìm hiểu bản chất vấn đề. “Muốn sinh viên dễ tiếp thu kiến thức, chủ động và mê môn học hơn thì thầy cô nên giảm thuyết giảng một chiều sang đa chiều”, Linh Chi chia sẻ.

Linh Chi cho rằng, giảng viên cần cập nhật kiến thức mới, đưa những vấn đề thực tế vào bài giảng để sinh viên dễ tiếp cận.

Khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc thực tế cũng là điều được quan tâm. Linh Chi cho rằng, những tình huống nghề nghiệp, kinh nghiệm xử lý công việc hay câu chuyện của giảng viên giúp sinh viên hình dung rõ hơn việc kiến thức được vận dụng như thế nào khi bước vào nghề. AI ngày càng có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, theo Linh Chi, điều sinh viên cần ở giảng viên không phải là một người đơn thuần cung cấp thêm thông tin mà là người định hướng cho sinh viên giữa “biển” thông tin, giúp sinh viên nhận biết đâu là điều cốt lõi và chia sẻ những trải nghiệm thực tế mà công nghệ khó thay thế.

Linh Chi kỳ vọng giảng viên hướng dẫn sinh viên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện.

Linh Chi cũng mong giảng viên xem AI như một công cụ đồng hành, thay vì hoàn toàn cấm đoán hoặc để phụ thuộc vào nó. Một trong những cách ứng dụng Linh Chi cho rằng hữu ích, là thay đổi cách giao bài: Sinh viên có thể sử dụng AI để tạo sản phẩm nháp, sau đó được đánh giá dựa trên tư duy phản biện, khả năng trình bày, nhận diện và sửa lỗi.

Kiến thức phải đi cùng y đức

Nguyễn Phan Chí Bảo (năm thứ tư, ngành Y khoa, trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế) mong giảng viên có sự giao thoa giữa năng lực chuyên môn và sự tận tụy với sinh viên, bệnh nhân; kỳ vọng dành cho giảng viên về y đức và thực hành nghề nghiệp. Theo Chí Bảo, sinh viên mong muốn được học thông qua các ca lâm sàng. Thay vì học thuộc, người học được dẫn dắt từ triệu chứng, kết quả cận lâm sàng đến chẩn đoán thông qua những câu hỏi định hướng tư duy. Khi còn học tập trên ghế nhà trường, có những sai sót, nếu được giảng viên hướng dẫn đúng cách, cũng có thể trở thành cơ hội để sinh viên học hỏi và trưởng thành.

Chí Bảo mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với các tình huống lâm sàng trong quá trình học tập.

Bảo cho rằng, kiến thức y khoa có thể được tra cứu từ nhiều nguồn, nhưng y đức, thái độ với người bệnh, kinh nghiệm và bản lĩnh lâm sàng vẫn cần được hình thành qua quá trình học hỏi từ những người thầy đã trực tiếp làm nghề. “Mình mong giảng viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa tận tụy, những kinh nghiệm thực hành quý giá và y đức bên giường bệnh - những giá trị cốt lõi mà không công nghệ nào thay thế được; thầy, cô sẽ khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, rèn luyện tư duy phản biện và học cách tra cứu chứng cứ khoa học để tự tin vững bước vào nghề”, Bảo bày tỏ.

Theo Bảo, kinh nghiệm thực hành, y đức và cách ứng xử với người bệnh là những giá trị sinh viên cần học từ người thầy.

Tạo “khoảng an toàn” để sinh viên dám hỏi

Dù học tập ở các lĩnh vực khác nhau, cả ba sinh viên đều đề cập đến một điểm chung: Sự an toàn trong giao tiếp với giảng viên. Với Trung, sinh viên đôi khi ngại đặt câu hỏi vì sợ sai hoặc sợ ý kiến của mình bị đánh giá. Trung mong giảng viên tạo không khí lớp học cởi mở, không áp đặt suy nghĩ và khi sinh viên trả lời chưa đúng thì giải thích, định hướng thay vì phê bình trước lớp. Linh Chi cũng cho rằng, rào cản lớn là tâm lý sợ bị đánh giá. Nếu giảng viên quá nghiêm khắc hoặc phản ứng gay gắt trước những ý kiến trái chiều, sinh viên có xu hướng chọn cách im lặng. Vì vậy, theo Linh Chi, người thầy cần tạo một “khoảng an toàn”, nơi sinh viên biết rằng, câu hỏi của họ được ghi nhận và lắng nghe. Ở môi trường y khoa, Chí Bảo cho rằng, sinh viên đôi khi ngại đặt câu hỏi vì sợ làm gián đoạn công việc của giảng viên trong những ca trực hoặc tại bệnh phòng. Tuy nhiên, khi câu hỏi xuất phát từ sự chuẩn bị kỹ và thái độ cầu thị, sinh viên có thể chủ động hơn trong việc trao đổi và học hỏi.

Với sinh viên, một lớp học hiệu quả không nhất thiết phải là nơi người thầy nói nhiều nhất, mà là nơi người học đủ tự tin để hỏi, thảo luận. AI có thể cung cấp thông tin nhanh, Internet mở ra kho kiến thức rộng lớn, nhưng với sinh viên, giá trị của người thầy được đặt nhiều hơn ở khả năng chọn lọc, giải thích, kết nối và dẫn dắt. Đó là kinh nghiệm nghề nghiệp, khả năng nhìn nhận vấn đề, cách kiểm chứng và vận dụng. Sinh viên hôm nay không chỉ cần một người thầy "truyền đạt", mà cần một người thầy giúp họ biết cách học, biết cách suy nghĩ, biết kết nối lý thuyết với thực tế và có thêm niềm tin trên hành trình trưởng thành.

Ảnh: NVCC