Tôi là Lê Thị Thương (SN 2001, ở phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), hiện làm giáo viên tiếng Trung tự do. Bên cạnh duy trì công việc giảng dạy để tạo thu nhập, tôi còn xây dựng các kênh thông tin nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập và tư vấn miễn phí cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu về du học Trung Quốc.

Năm 2019, tôi bắt đầu theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Khi ấy, tôi lựa chọn tiếng Trung với mong muốn khám phá một ngôn ngữ mới và tìm kiếm những cơ hội học tập, nghề nghiệp rộng mở hơn. Năm 2022, tôi nhận được học bổng HES và có một năm học tập, trải nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc).

Mong muốn học lên cao hơn, tôi chủ động tìm hiểu các chương trình đào tạo, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng tại Trung Quốc. Sau quá trình nỗ lực, tôi lần lượt nhận được học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) của Đại học Liêu Ninh, học bổng Khổng Tử (CIS) của Đại học Sư phạm Chiết Giang và học bổng cấp tỉnh Đại học Sư phạm Vân Nam

Tôi lựa chọn Đại học Liêu Ninh để tiếp tục học tập ở bậc Thạc sĩ, ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế theo diện học bổng CSC. Trong quá trình học tập, tôi đạt HSK 7 (cấp độ đầu tiên trong nhóm đánh giá năng lực tiếng Trung nâng cao) và HSKK cao cấp (chứng chỉ đánh giá năng lực khẩu ngữ tiếng Trung). Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi trở về Việt Nam, mang theo những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được để bắt đầu xây dựng con đường giảng dạy của riêng mình.

Từng có cơ hội làm giảng viên tại trường đại học ở thành phố lớn, nhưng tôi quyết định trở về Hà Tĩnh, tự xây dựng công việc của mình. Từ chuẩn bị bài giảng, tìm kiếm học viên đến tổ chức lớp học, mọi việc, tôi đều chủ động thực hiện.

Trong mỗi giờ lên lớp, tôi không muốn học viên chỉ ngồi ghi chép, ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp. Tôi thường tạo cơ hội để các bạn thực hành, giao tiếp, đặt câu hỏi và sử dụng tiếng Trung trong những tình huống cụ thể.

Với các em nhỏ, tôi đưa hình ảnh, hoạt hình và trò chơi vào bài giảng để việc học trở nên sinh động, gần gũi. Với những học viên lớn hơn, tôi chú trọng khả năng ứng dụng ngôn ngữ, giúp các bạn từng bước hình thành sự tự tin khi giao tiếp. Mỗi nhóm tuổi, mỗi trình độ có cách tiếp cận khác nhau, vì vậy, tôi luôn cố gắng tìm ra phương pháp phù hợp thay vì áp dụng khuôn mẫu chung.

Hiện nay, các lớp học trực tiếp và trực tuyến của tôi có gần 50 học viên. Mỗi hình thức đều có những yêu cầu riêng. Nếu lớp học trực tiếp thuận lợi cho việc tương tác và sửa lỗi ngay tại chỗ thì dạy trực tuyến giúp tôi kết nối với học viên ở nhiều địa phương, linh hoạt hơn về thời gian và không gian học tập.

Hiện nay, tôi duy trì lịch dạy xuyên suốt từ thứ Hai đến Chủ nhật, trung bình mỗi ngày khoảng 2 ca, gồm ca sáng và ca tối. Bên cạnh thời gian trực tiếp đứng lớp, tôi chủ động sắp xếp công việc để chuẩn bị bài giảng, xây dựng nội dung cho website, quay video và tư vấn cho những bạn có nhu cầu tìm hiểu về du học.

Xuất phát từ mong muốn tạo môi trường học tiếng Trung chủ động, sinh động và hiệu quả hơn cho học viên, tôi đã tự thiết kế và phát triển website “Tiếng Trung Cô Thương - đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục tiếng Trung”. Website được tôi phát triển. Tại đây, các bạn có thể ôn tập kiến thức, luyện tập các kỹ năng, làm bài tập và theo dõi tiến độ học tập của mình. Tôi cũng chú trọng thiết kế các hoạt động tương tác, trò chơi học tiếng Trung để học viên có thể vừa học vừa chơi.

Bên cạnh website, tôi phát triển kênh TikTok để chia sẻ kiến thức tiếng Trung đến nhiều người hơn. Những video ngắn tập trung vào từ vựng, ngữ pháp, các từ dễ nhầm lẫn, mẫu câu giao tiếp và kinh nghiệm ôn luyện HSK. Có những video trên kênh tiếp cận gần 50.000 lượt xem. Với tôi, đây là tín hiệu đáng khích lệ.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ còn nhắn tin hỏi tôi về cơ hội du học Trung Quốc. Tùy từng trường hợp, tôi hỗ trợ các bạn tìm hiểu điều kiện tuyển sinh, lựa chọn trường và ngành học, xây dựng Study Plan, thư giới thiệu và rà soát các yêu cầu của chương trình ứng tuyển. Tôi thường cùng các bạn xem lại từng phần trong hồ sơ, chỉ ra những nội dung còn thiếu hoặc chưa thể hiện rõ mục tiêu học tập để điều chỉnh.

Đến nay, tôi đã tư vấn, hỗ trợ nhiều bạn trẻ tìm hiểu và ứng tuyển các chương trình học bổng tại Trung Quốc. Trong đó, có những bạn đạt học bổng Khổng Tử và học bổng Chính phủ Trung Quốc. Mỗi khi nhận được tin các bạn có kết quả tốt, tôi đều cảm thấy vui. Bởi tôi hiểu, đằng sau một bộ hồ sơ được chấp nhận là quá trình tìm hiểu, chuẩn bị và nỗ lực của chính người học.

Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra mỗi cơ hội học tập đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho những lựa chọn mới. Tôi vẫn muốn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn để chinh phục những nấc thang cao hơn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung. Cùng đó, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng hành cùng các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội học tập.