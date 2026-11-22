Lắng nghe nguyện vọng của sinh viên

347 sinh viên tiêu biểu của Lâm Đồng đang học tập tại 22 học viện, trường đại học ở Hà Nội đã tham dự chương trình gặp mặt do Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức vào tối 21/11. Bên cạnh niềm vui gặp gỡ đồng hương, nhiều sinh viên quan tâm đến cơ hội thực tập, làm việc và đóng góp cho tỉnh sau khi tốt nghiệp.

Buổi gặp mặt là dịp để các em sinh viên đang học tập ở Hà Nội gửi gắm tâm tư, tình cảm đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của sinh viên. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, đây là năm thứ 2 tỉnh tổ chức chương trình, tiếp nối hoạt động được triển khai lần đầu vào năm 2025.

Sinh viên Đinh Chí Công, Học viện Quân y mong muốn có thêm nhiều buổi trao đổi giữa sinh viên và lãnh đạo tỉnh để các em xác định công việc sau khi ra trường

Với Đinh Chí Công, sinh viên năm thứ 3 ngành Y đa khoa, Học viện Quân y, cuộc gặp gợi thêm sự gắn bó giữa những người trẻ cùng quê đang học tập xa nhà.

Công cho biết, sinh viên Lâm Đồng tại học viện vẫn giữ liên lạc, đón các em khóa mới và giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt. Em mong có thêm những cuộc đối thoại để sinh viên trình bày nguyện vọng, tìm hiểu cơ hội công tác tại tỉnh và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường sau khi ra trường.

Em Nguyễn Ngô Thu Vân, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công

Cùng chia sẻ mong muốn ấy, Nguyễn Ngô Thu Vân, sinh viên năm thứ 4 Học viện Hành chính và Quản trị công, bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh.

Đại diện sinh viên phát biểu tại chương trình, Thu Vân đề xuất tăng cường kết nối giữa sinh viên với địa phương; tạo điều kiện để các bạn thực tập, trải nghiệm thực tế và tiếp cận thông tin về nhu cầu nhân lực. Theo em, khi hiểu rõ tỉnh đang cần gì, sinh viên sẽ có thêm cơ sở định hướng nghề nghiệp và lựa chọn trở về làm việc sau tốt nghiệp.

Duy trì kết nối để mở ra cơ hội đóng góp

Từ những chia sẻ của sinh viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện và có cơ hội đóng góp theo năng lực, sở trường. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Ban Liên lạc sinh viên Lâm Đồng tại Hà Nội duy trì hoạt động tư vấn nghề nghiệp, kết nối thực tập, việc làm; hỗ trợ tham quan, học tập thực tế, tổ chức các cuộc thi và chương trình học bổng dành cho sinh viên Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết, Lâm Đồng hiện có nhiều cơ hội để sinh viên trở về quê hương xây dựng sự nghiệp

Đồng chí Nguyễn Minh cho biết, tỉnh luôn chào đón sinh viên trở về làm việc trong những lĩnh vực phù hợp với khả năng sau khi tốt nghiệp. Với những em lựa chọn làm việc ở địa phương khác, trong nước hoặc nước ngoài, việc kết nối, chia sẻ tri thức và sáng kiến chuyên môn cũng là cách góp sức cho quê hương. Đồng chí mong sinh viên tiếp tục giữ liên hệ với Lâm Đồng, giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống và ngày càng có nhiều bạn trẻ trở về tỉnh xây dựng sự nghiệp.

Chia sẻ về tiềm năng và định hướng phát triển của quê hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết, tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, trải dài từ cao nguyên, trung du đến duyên hải, cùng tiềm năng phong phú về rừng, biển, khoáng sản, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa đang mở ra những thời cơ, vận hội và điều kiện để tỉnh hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội để sinh viên lập nghiệp

Theo đồng chí Nguyễn Minh, Lâm Đồng hôm nay không còn là “cao nguyên xanh” đơn thuần, mà là một “Bản giao hưởng xanh” - nơi núi rừng, biển cả và đồng bằng hòa quyện, tạo nên lợi thế cạnh tranh độc đáo.

Đi cùng những cơ hội đó là yêu cầu giải quyết nhiều nhiệm vụ về quy hoạch, hạ tầng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống Nhân dân. Vì vậy, tỉnh cần đội ngũ nhân lực có chuyên môn vững, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, có đạo đức và trách nhiệm với công việc. Đồng chí kỳ vọng trong đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học và doanh nhân đóng góp cho Lâm Đồng những năm tới sẽ có nhiều sinh viên đang học tập tại Hà Nội.

Nhu cầu nhân lực chất lượng ở Lâm Đồng hiện có ở cả khu vực nhà nước và doanh nghiệp

Cùng với không gian phát triển được mở rộng, thị trường lao động của tỉnh đang tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp. Năm 2026, toàn tỉnh dự kiến có hơn 3.500 đơn vị tuyển dụng với hơn 25.000 vị trí việc làm. Giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu nhân lực xấp xỉ 161.000 vị trí. Nhu cầu tuyển dụng trải rộng từ kỹ thuật, công nghệ, tài chính đến nông nghiệp, du lịch, thương mại và logistics, mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Buổi gặp mặt là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến của sinh viên và định hướng tương lai cho các em

Quy mô tuyển dụng cho thấy cơ hội việc làm tại Lâm Đồng ngày càng rộng mở, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng. Dù lựa chọn làm việc trong khu vực nhà nước hay doanh nghiệp, sinh viên cần chủ động tích lũy kiến thức, trải nghiệm thực tế và nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động để có thể tìm được vị trí phù hợp, phát huy năng lực và đóng góp cho quê hương.

Cuộc gặp mặt khép lại, nhưng mong muốn được kết nối với quê hương của sinh viên cần tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những cơ hội cụ thể. Thông tin về nhu cầu nhân lực, các chương trình thực tập và hoạt động trải nghiệm tại địa phương sẽ giúp các em hiểu hơn về công việc ở Lâm Đồng, từ đó chuẩn bị hành trang để góp sức cho tỉnh nhà trong tương lai.