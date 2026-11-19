Trung tá Trịnh Văn Hưng (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho người dân trên địa bàn. Ảnh: PV

Hoàn thành nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi với tư cách là sĩ quan tham mưu - tình báo của Liên Hợp quốc, Trung tá Trịnh Văn Hưng, giáo viên Khoa Quân sự, nhận quyết định đi thực tế, đảm nhiệm chức vụ Phó Đồn trưởng tại Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng).

Hơn 1 năm công tác tại đơn vị, người thầy giáo biên phòng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm để phục vụ công tác giảng dạy sau này.

Bên cạnh đó, thực tiễn cuộc sống tại Đồn Biên phòng Ga Ry cũng mang lại những trải nghiệm của một người lính nơi biên cương xa xôi. Có lần, trưởng thôn A Tu 1 bị gấu tấn công, chưa kịp ăn cơm tối, anh đã lái xe máy trực tiếp đến nhà trưởng thôn để nắm tình hình, cùng đơn vị trao hỗ trợ để gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu. Xong xuôi thì cũng gần 10 giờ đêm.

Đêm đông biên giới, sương bay chắn lối, cái rét thấm vào da, vào tóc, anh cứ thế lầm lũi một mình lái xe đi theo con đường nhỏ, một bên là vách núi, một bên là vực.

Trong trận sạt lở tại thôn Pứt cuối tháng 11/2025, anh cũng trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân; đi làm nhà giúp dân cũng có mặt, trao hỗ trợ cho người dân…

Niềm vui của Trung tá Trịnh Văn Hưng là đã chinh phục được tất cả các cột mốc do đơn vị quản lý, việc thường xuyên có mặt ở địa bàn khiến người dân trên địa bàn đã nhớ được tên anh, niềm nở chào hỏi mỗi khi gặp.

Trung tá Kiều Thanh Sơn với người dân thôn Petapot. Ảnh: PV

Trung tá Kiều Thanh Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Pring có thời gian gắn bó với địa bàn lâu nhất, đến nay đã 2,5 năm.

Quãng thời gian này giúp anh hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của người lính biên phòng khi công tác ở biên giới. Đó là những lần nửa đêm giúp dân di dời tài sản vì nguy cơ sạt lở, hay công việc bộn bề nhưng vẫn bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng trường liên cấp để công trình diễn ra đúng tiến độ, có thể đón học sinh vào học tập.

Hay chuyện từ một điểm dân cư bị “bỏ quên” giữa đại ngàn Trường Sơn, nhờ Đồn Biên phòng Đắc Pring, những thành viên của Petapot đã có quyền công dân đầy đủ, trẻ em được đi học và trở thành “Điểm sáng vùng biên”. Điều còn lăn tăn với Trung tá Kiều Thanh Sơn, đó là chưa làm được nhiều cho bà con.

Năm 2009, sĩ quan trẻ Nguyễn Văn Tiến tốt nghiệp Học viện Khoa học quân sự và “bén duyên” với lực lượng Bộ đội Biên phòng khi nhận công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

6 năm giữa biển trời Hà Tiên mang đến cho anh những trải nghiệm đáng nhớ. Năm 2015, anh nhận nhiệm vụ tại Khoa quân sự, Trường Trung cấp Biên phòng 2 (nay là Trường Cao đẳng Biên phòng).

Để đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, tháng 12/2024, Trung tá Nguyễn Văn Tiến nhận quyết định đi thực tế tại Đồn Biên phòng La Êê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (nay là Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng).

La Êê khi ấy là một trong những xã biên giới xa xôi, khó khăn nhất của huyện Nam Giang. Đây là địa bàn sinh sống của đồng bào Cơ Tu, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 khiến con đường độc đạo từ quốc lộ 14D vào trung tâm xã La Êê bị sạt lở. La Êê trở thành ốc đảo. Những ngày ở La Êê là những ngày Trung tá Nguyễn Văn Tiến chứng kiến và trực tiếp xây đắp tình quân dân nơi biên giới.

Lần đó, trong xã có 2 phụ nữ sinh khó nhưng đường tắc nên xe không thể đi lại, đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê và dân quân xã khênh cáng, vượt rừng trong đêm tối để ra đường trung tâm xã Chaval cách đó hơn 30km để cấp cứu.

Trước khó khăn của người dân, Đồn Biên phòng La Êê đã báo cáo lên cấp trên. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố đã vận động các nhà nhà hảo tâm ủng hộ 5 tấn gạo hỗ trợ người dân ở La Êê.

Có gạo, nhưng đường vẫn chưa thông. Ngày cuối năm, mưa không lớn nhưng dai dẳng. Những con đường đất bị ngấm nước, nhão nhoét, có nơi ngập đến đầu gối.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến (thứ 2 từ phải sang) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê tuần tra biên giới. Ảnh: PV

Trung tá Nguyễn Văn Tiến không quản ngại vất vả cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đội mưa, vượt núi giúp bà con gùi gạo về thôn làng.

Có lần, lốc xoáy làm tốc mái nhà dân, anh cũng nhanh chóng có mặt giúp dựng lại nhà, hay chuyện gặt lúa chạy mưa bão giúp dân…

“Tất cả trở thành là những bài học về công tác vận động quần chúng từ thực tiễn để khi đứng trên bục giảng tôi có thể tự tin truyền đạt lại cho các học viên - những người sẽ gắn bó với biên giới”, Trung tá Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Trong khi đó, Thiếu tá Vi Văn Cám (Phòng Chính trị, Trường Cao đẳng Biên phòng) mới nhận quyết định đi thực tế tại Đồn Biên phòng A Nông trên cương vị Chính trị viên phó chưa đầy một tháng, nhưng đã cảm nhận rõ nhịp công việc bận rộn của người lính nơi biên cương.

Nơi đây có đường Trường Sơn huyền thoại đi qua, việc chăm lo, đền ơn đáp nghĩa là việc làm thường trực của những người lính biên phòng. Ở đơn vị mới thấy, người chỉ huy luôn phải “miệng nói, tay làm”, cùng cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn.

Tháng 1/2027, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại xã A Vương, thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng A Nông. Điều đó có nghĩa là, sẽ có rất nhiều việc phải làm trong khi thời gian không còn nhiều.

Với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm, Thiếu tá Vi Văn Cám nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động của đơn vị. Anh mong muốn quãng thời gian thực tế tại A Nông không chỉ góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn giúp bản thân tích lũy thêm vốn sống, kinh nghiệm từ cơ sở.

Bởi với người thầy mang quân hàm xanh, mỗi trải nghiệm nơi biên giới sẽ trở thành chất liệu quý để làm giàu bài giảng, giúp học viên hiểu sâu hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của người lính biên phòng.