Võ Thanh Hưng là một cựu sinh viên nhận học bổng SCG Sharing the Dream năm 2018-2021. (Ảnh: SCG)

Điểm tựa đúng lúc trên con đường trở thành kỹ sư

Năm 2025, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, mức cao nhất giai đoạn 2019-2025, đóng góp 31,49% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Thế nhưng, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ năm 2025 mới đạt 29,2%, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 35-40%. Để tăng trưởng bền vững, công nghiệp cần nhiều hơn những kỹ sư trẻ vững chuyên môn, trực tiếp vận hành và cải tiến sản xuất tại nhà máy. Không ít người trong số họ đã bắt đầu từ những ước mơ rất đời thường.

Năm 2018, Võ Thanh Hưng vào TP. Hồ Chí Minh nhập học khi mẹ bị bỏng nặng, mất sức lao động, chị gái học hết cấp 3 đã nghỉ học, đi làm xa phụ giúp gia đình. Suốt bốn năm (2018-2021), học bổng SCG Sharing The Dream trang trải phần lớn học phí, giúp Hưng yên tâm học tập và tốt nghiệp kỹ sư loại Giỏi. Với Hưng, có việc làm ngay sau khi ra trường và có thể đỡ đần cha mẹ chính là thành quả đáng tự hào nhất sau những năm tháng nỗ lực.

Trần Minh Thiện lớn lên trong một gia đình làm nông, thu nhập phụ thuộc mùa vụ, cha mẹ cùng lúc phải lo cho hai anh em học đại học. Nhờ học bổng SCG Sharing The Dream hỗ trợ chi phí, Thiện tiếp tục học tập và tốt nghiệp loại Xuất sắc chương trình Kỹ sư tài năng tại Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, với điểm trung bình 3,9/4,0.

Mỗi kỹ sư, một mắt xích của những ngành công nghiệp thiết yếu

Hơn cả một khoản hỗ trợ tài chính, nền tảng từ những hoạt động đào tạo về kỹ năng mềm và tư duy phát triển bền vững của chương trình học bổng SCG Sharing The Dream còn giúp cả hai ứng dụng vào công việc và trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán tối ưu sản xuất.

Hiện nay, Hưng là chuyên viên kỹ thuật tại Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân, công ty thành viên của tập đoàn SCG, một trong những doanh nghiệp sản xuất nhựa lớn nhất Việt Nam, góp phần vào chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng. Để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, Hưng và đội kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất cải tạo, thay thế bộ lấy keo thay vì đầu tư máy mới chi phí cao, giúp máy lấy lại năng suất ban đầu. Mới đây, mô hình bảo trì dự đoán do Hưng cùng đồng nghiệp nghiên cứu được đánh giá cao tại cuộc thi ESG Innovation 2026 của Nhựa Duy Tân và dự kiến được thử nghiệm tại nhà máy trong năm 2027.

Với Minh Thiện, SCG Sharing The Dream cũng mở ra cơ hội để anh bước đầu tiếp cận với ESG, một trong những định hướng ngày càng quan trọng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp. Thông qua chuyến ESG Trip tại Thái Lan năm 2024 dành cho Đại sứ ESG trong khu vực ASEAN của tập đoàn SCG, Thiện có dịp tìm hiểu cách doanh nghiệp tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào hoạt động thực tiễn, từ đó mở rộng góc nhìn bên cạnh kiến thức kỹ thuật chuyên ngành. Hiện tại,Thiện là kỹ sư vận hành hệ thống điều khiển phân tán (DCS) tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, trực tiếp giám sát, điều khiển để nhà máy vận hành an toàn, ổn định. Thiện mang tư duy ESG vào từng ca trực, chẳng hạn theo dõi sát lưu lượng hơi nước, điều chỉnh trong phạm vi quy trình cho phép, bởi cấp hơi quá mức vừa tốn năng lượng vừa có thể làm tăng lượng nước cần xử lý.

Kỹ sư Trần Minh Thiện ứng dụng tư duy ESG, giữ nhà máy vận hành an toàn, ổn định và tránh lãng phí năng lượng.

Thiện muốn trở thành kỹ sư giỏi chuyên môn, hiểu sâu công nghệ; xa hơn là vị trí quản lý để dẫn dắt đội ngũ cải tiến, lan tỏa tinh thần phát triển bền vững. Thiện tin rằng dù mỗi đóng góp ban đầu có thể không quá lớn, “nếu mỗi người trẻ đều làm tốt công việc của mình, không ngừng đổi mới và có trách nhiệm với môi trường, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau xây dựng một nền công nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, có sức cạnh tranh và bền vững hơn”.

Từ giảng đường đến nhà máy, Hưng và Thiện là minh chứng cho thế hệ kỹ sư trẻ mà công nghiệp Việt Nam đang cần: vững chuyên môn, có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững. Đằng sau hành trình của mỗi người là một cơ hội được trao đúng lúc, giúp những ước mơ tưởng chừng xa vời có thêm điều kiện trở thành hiện thực. Trong suốt hành trình 20 năm của mình, SCG Sharing The Dream đã trao hơn 6.000 suất học bổng với tổng giá trị trên 40 tỷ đồng, xây dựng cộng đồng hơn 300 cựu sinh viên. Năm 2026, chương trình trao 156 suất học bổng trị giá 2,1 tỷ đồng, mở rộng tới sinh viên cao đẳng, trường nghề, ưu tiên khối ngành kỹ thuật và sản xuất, kèm hoạt động tham quan nhà máy và tập huấn tư duy ESG, củng cố cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ viết tiếp chương mới cho nền công nghiệp xanh của Việt Nam.