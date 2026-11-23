Đại biểu dự chương trình Talk show “Văn hóa người lao động Điện Biên” cùng chia sẻ nhiều câu chuyện nghề. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự chương trình có đồng chí Tẩn Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên; đồng chí Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên; đồng chí Mùa Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cùng 250 đại biểu, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và sinh viên.

Với thông điệp “Những câu chuyện-Những giá trị-Những ước mơ”, chương trình có sự tham gia của 6 khách mời đến từ các công đoàn cơ sở. Những câu chuyện tại buổi giao lưu xoay quanh sự tận tâm với nghề, cách đồng nghiệp hỗ trợ nhau và trách nhiệm của người lao động với cộng đồng.

Đại biểu là đoàn viên các công đoàn cơ sở chia sẻ câu chuyện nghề và kinh nghiệm lao động, gắn bó. (Ảnh: LÊ LAN)

Tham gia chương trình, cô Lê Thị Tuyết Mây, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường cao đẳng Điện Biên, kể về lớp tin học đầu tiên chỉ có năm học viên nhưng đến nay số học viên và số máy tính đã tăng rất nhiều; chị Nguyễn Thị Thúy Hà, đại diện Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chia sẻ về sự tận tâm và trách nhiệm trong chăm sóc người bệnh.

Ở phần giao lưu về sản xuất, kinh doanh, chị Phạm Thị Trang, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Thương mại, Dịch vụ Hoa Ba, trao đổi về việc giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc hằng ngày. Anh Nguyễn Huy Quân, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xi-măng Điện Biên, chia sẻ về cải tiến quy trình sản xuất và bảo đảm an toàn cho công nhân trong từng ca làm việc.

Với chủ đề môi trường và bảo vệ rừng, chị Đỗ Thanh Hiền, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Điện Biên, kể về những ca làm việc dịp lễ, tết và sự sẻ chia giữa các thành viên trong tổ. Chị Tạ Thị Phương, đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Mường Nhé, trao đổi về việc vận động người dân cùng tham gia bảo vệ rừng.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao quà lưu niệm tặng các đoàn viên công đoàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại chương trình, đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, trực tiếp trao đổi với các khách mời về động lực gắn bó với nghề và những mong muốn trong công việc. Đoàn viên, người lao động và sinh viên cũng tham gia giao lưu, chia sẻ trải nghiệm từ nơi làm việc và học tập.

Qua những câu chuyện nghề được kể tại chương trình góp phần ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm và sáng kiến của đoàn viên, người lao động. Đây cũng là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe tâm tư của đoàn viên và chia sẻ những cách làm giúp nơi làm việc an toàn, gắn kết hơn.