Từ gian khó dệt nên bản sắc của yêu thương và khát vọng

Quan tâm, chăm lo, tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được Trường THPT Nguyễn Hiền chú trọng.

30 năm ấy biết bao ân tình

Cách đây 30 năm, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, Trường THPT Nguyễn Hiền được thành lập với tên gọi đầu tiên là Trường THPT Bán công Hòa Cường.

Những ngày đầu tháng 8-1996, Sở GD-ĐT tỉnh lần lượt bổ nhiệm cô Trần Thị Hường và thầy Đàm Văn Hòe làm Phó Hiệu trưởng (khi ấy trường chưa có Hiệu trưởng), cùng cô Tạ Kim Trân – giáo viên Ngữ văn Trường THPT Thái Phiên về đặt nền móng ban đầu. Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, trường vừa xây dựng, vừa tuyển sinh để có một số lớp tham dự khai giảng vào đầu tháng 9-1996. Với vỏn vẹn ba nhân sự đầu tiên giữa quỹ thời gian gấp rút cho kịp năm học mới, tập thể nhỏ bé ấy đã phải bắt tay vào những công việc chưa từng có trong tiền lệ: cứ việc gì cấp thiết thì ưu tiên làm trước.

Từ việc thông báo tuyển sinh trên các phương tiện truyền thông, xin và tìm kiếm đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ, xin tạm ứng kinh phí cho đến tổ chức bộ máy... tất cả diễn ra trong những ngày tháng Tám lịch sử làm việc thâu đêm suốt sáng không có ngày nghỉ ấy. May mắn được Trường THCS Tây Sơn tạo điều kiện cho mượn cơ sở vật chất để làm việc, nhưng "có chốn đi về" vẫn chưa đồng nghĩa với việc đã có một ngôi trường hoàn chỉnh. Sự tận tụy của ba người mở đường đã dần quy tụ được đội ngũ 15 thầy cô giáo và nhân viên đầu tiên. Để rồi sáng 4-9-1996, trên cơ sở mượn tạm của Trường THCS Tây Sơn, Trường THPT Bán công Hòa Cường đã chính thức khai giảng năm học đầu tiên (1996–1997) với 8 lớp học và hơn 400 học sinh.

Đến ngày 15-10-1996, thầy Phạm Úc chính thức được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng – cũng là người gắn bó lâu nhất với mái trường này suốt 14 năm. Nhớ lại thời điểm thầy trò chính thức chuyển về cơ sở mới sau một năm dạy- học nhờ, thầy Phạm Úc không khỏi bồi hồi bởi khi ấy, "ngôi trường mới" thực chất vẫn là một công trường ngổn ngang. Nhà trường vừa tổ chức dạy, vừa chỉnh trang để có được mặt sân, có được phòng học cho các em. “Tôi không thể nào quên khung cảnh lúc ấy. Xung quanh trường còn im vắng trong những rặng tre xanh. Đường làng ngoằn ngoèo chia cắt những thửa ruộng. Mùa mưa, có khi phải đi bằng ghe”- thầy Phạm Úc bồi hồi.

Chính từ trong gian khó ấy, tập thể sư phạm đã cùng nhau chọn một cái tên thật xứng đáng cho ngôi trường – Trường THPT Nguyễn Hiền, gửi gắm niềm tự hào về vị Trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, thanh liêm, đức độ làm tấm gương sáng cho học trò noi theo; đồng thời thiết kế nên biểu trưng (logo) được gìn giữ đến tận hôm nay.

Giữa muôn vàn thiếu thốn trăm bề buổi ban đầu, thầy Phạm Úc vẫn khắc ghi sâu đậm nghĩa tình của những tấm lòng hảo tâm đã tìm đến tiếp sức cho trường: từ Công ty Nông Lâm Thủy sản Cẩm Lệ - Hòa Vang hỗ trợ toàn bộ cây xanh tạo bóng mát cùng kinh phí chăm sóc, Xí nghiệp Lâm nghiệp Hòa Cường nhường lại trạm biến áp hạ thế giúp ổn định nguồn điện, cho đến Công ty ICI Dulux Việt Nam tài trợ sơn mới toàn bộ ngôi trường trị giá hàng trăm triệu đồng thời điểm bấy giờ (tương đương hơn 3,5 tỷ đồng hiện nay) kèm theo nhiều suất học bổng quý giá.

Nối tiếp dòng hoài niệm ấy, thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương – nguyên Phó Bí thư Đoàn trường giai đoạn 2001, nay là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Ngũ Hành Sơn – chia sẻ, điều đọng lại sâu sắc nhất trong ký ức của thầy trong những năm tháng gắn bó với ngôi trường THPT Nguyễn Hiền khi còn là mô hình bán công không phải là sự thiếu thốn vật chất, mà chính là nghĩa tình gắn bó như người một nhà của hội đồng sư phạm và tình thầy trò đậm sâu. “Phần đông học sinh thuở ấy đều là con em gia đình nghèo khó, nhiều em có học lực chưa cao hoặc còn nghịch ngợm, nên thầy cô phải vừa dạy chữ, vừa kiên nhẫn dỗ dành, uốn nắn”- thầy Vương bồi hồi nhớ lại. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề giáo với thầy Vương chính là được chứng kiến những cô cậu học trò chưa ngoan năm nào nay đều trưởng thành, trở thành những người lao động tử tế, sống tình nghĩa và luôn trân trọng công ơn thầy cô.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền háo hức chuẩn bị cho ngày trường tròn 30 tuổi

Khát vọng vươn mình

Trải qua hành trình 30 năm chuyển mình từ mô hình bán công sang công lập, theo cô Nguyễn Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng nhà trường, tài sản quý giá nhất mà tập thể sư phạm gầy dựng được không chỉ nằm ở những con số thành tích mà đó chính là sự kết tinh "Bản sắc Nguyễn Hiền" – nơi tình yêu thương, sự tử tế, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên luôn chảy tràn trong từng nhịp thở. Lấy chất lượng dạy và học làm thước đo cốt lõi, sự tận tâm và trí tuệ của các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ đã hun đúc nhân cách cho bao lớp học trò, giúp tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, cao đẳng, đại học luôn duy trì ở mức cao, cùng bảng vàng học sinh giỏi cấp thành phố và giải thưởng khoa học kỹ thuật ngày một dày thêm. Không dừng lại ở tri thức, nhà trường còn chú trọng trang bị kỹ năng sống, năng lực hội nhập và tinh thần tự chủ để hơn 1.880 học sinh hiện tại tiếp nối truyền thống của hàng ngàn thế hệ đi trước, tự tin bay xa và cống hiến cho quê hương.

Song hành cùng công tác chuyên môn, tâm nguyện nhân văn thuở khai sinh ngôi trường – không để bất kỳ học sinh nào vì nghèo khó mà phải dang dở việc học – vẫn luôn được gìn giữ trọn vẹn. Câu chuyện của em Phan Nguyễn Bảo Châu (lớp 10-11) là một minh chứng xúc động cho tấm lòng ấy. Cách đây hơn một tháng, ba em không may gặp tai nạn lao động gãy chân phải nằm viện điều trị sau mổ, mẹ em buộc phải đóng cửa quán cà-phê nhỏ tại nhà để vào viện chăm sóc ba, gửi chị em Châu sang nhà ngoại. Gia cảnh vốn chật vật nay lại càng thêm khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, giáo viên chủ nhiệm đã kịp thời báo cáo nhà trường để trao tặng học bổng tiếp sức cho em. Xúc động trước sự sẻ chia ấy, Bảo Châu bộc bạch rằng tình thương và sự quan tâm chân thành của thầy cô đã khiến em thêm tự hào khi được là một thành viên dưới mái trường này.

Ghi nhận chặng đường nỗ lực bền bỉ của ngôi trường, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đánh giá cao tâm huyết, bản lĩnh của các thế hệ cán bộ quản lý trước đây và hiện nay, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo cùng sự đồng hành nghĩa tình của phụ huynh và tinh thần vượt khó của học sinh qua các thời kỳ. Từ một ngôi trường non trẻ nhiều vất vả, Trường THPT Nguyễn Hiền đã vươn mình mạnh mẽ nhờ chiến lược phát triển nguồn nhân lực giáo dục đúng đắn - nơi quy tụ đội ngũ nhà giáo tài năng, tâm huyết và đón đầu xu thế đổi mới.“Sự tận tụy, lòng yêu nghề, tình yêu trò cùng trí tuệ của bao thế hệ nhà giáo đã kết nên truyền thống tốt đẹp, thắp lên ngọn lửa đam mê tri thức, đắp xây nhân cách cho lớp lớp học trò”- Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố nhấn mạnh.

Ba mươi năm đi từ chưa có gì của những ngày đầu gian khó đến bề dày đáng tự hào hôm nay là một hành trình không thể đong đếm hết bằng lời. Tin rằng, với truyền thống hiếu học và lòng tự hào khi được mang tên vị Trạng nguyên trẻ tuổi, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Hiền sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới rạng rỡ hơn. Như lời đúc kết tâm huyết của nhà giáo Phạm Úc: Chính tinh thần đoàn kết, tất cả vì học sinh thân yêu đã làm nên sức sống của Nguyễn Hiền thuở ban đầu và sẽ mãi là điểm tựa cho sự phát triển bền vững của nhà trường trong tương lai.

P.Thủy