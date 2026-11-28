Khi chi phí vốn duy trì ở mức cao và cơ hội đầu tư không còn dễ dàng như trước, bài toán quản lý tài sản không chỉ nằm ở việc tìm kiếm mức sinh lời mà còn là bảo toàn nguồn vốn.

Trong khi một số nhà đầu tư lựa chọn giảm đòn bẩy, tăng tỷ trọng tiền gửi và các tài sản có tính phòng thủ, cũng có quan điểm cho rằng mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại đang mở ra cơ hội tích lũy những doanh nghiệp chất lượng cho tầm nhìn dài hạn.

Những góc nhìn này được các diễn giả chia sẻ tại chương trình D-Insights: Giá trị nền tảng hay "Money Game" trong thời đại AI vừa được diễn ra do CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) tổ chức.

Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect cho rằng bối cảnh hiện nay đang đưa mô hình ABC trở lại, trong đó chữ "C" không chỉ được hiểu là "Cash is King" (tiền mặt là vua), mà còn là "Capability" (năng lực nội tại).

Những vị diễn giả góp mặt trong mặt tại chương trình. (Ảnh: La Giang).

Năng lực nội tại và bài học từ những giai đoạn khó khăn

Theo bà Minh Hương, một trong những bài học lớn của VNDirect đến từ giai đoạn năm 2008. Khi đó, việc sử dụng đòn bẩy quá cao khiến công ty phải gánh khoản nợ rất lớn và từng có ý định bán công ty với giá 1 USD. Bà cho rằng chính giai đoạn khó khăn này giúp doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc đứng vững trên giá trị thực của mình.

Bên cạnh bài học về đòn bẩy, bà cũng cho biết trong 5 năm qua, VNDirect vẫn phải đối mặt với rủi ro hệ thống từ thị trường trái phiếu khi tham gia hoạt động bảo lãnh phát hành.

Quan điểm về năng lực nội tại cũng được thể hiện trong cách ông Lê Chí Phúc - Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư SGI, nhìn nhận cơ hội trên thị trường cổ phiếu. Theo ông, sau một năm đặc biệt khó khăn, cục diện hiện đã rõ ràng hơn. Nếu như đầu năm, quỹ chỉ nhìn thấy nhiều tài sản có mức giá đắt đỏ và ít lựa chọn, thì mặt bằng giá hiện nay đã xuất hiện nhiều cơ hội hơn.

Ông Phúc thừa nhận cơ hội có thể chưa đến ngay do chi phí tiền vẫn đắt. Tuy nhiên, việc cổ phiếu của cả doanh nghiệp tốt lẫn doanh nghiệp kém đều giảm giá đang tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động lựa chọn tài sản.

Cơ hội từ mặt bằng giá giảm, có thể nắm giữ 10 năm

Ông Phúc mô tả đây là giai đoạn hiếm hoi thị trường xuất hiện tình trạng "vàng thau lẫn lộn", khi cổ phiếu của các doanh nghiệp có chất lượng khác nhau cùng đi xuống. Theo kinh nghiệm đầu tư vài chục năm của ông, không có nhiều thời điểm thị trường rơi vào tình trạng như vậy.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội ở những doanh nghiệp có chất lượng tốt, dòng tiền mạnh và triển vọng tích cực. Tuy nhiên, việc lựa chọn cần đi kèm quá trình thẩm định và theo sát hoạt động của doanh nghiệp, thay vì mua vào chỉ vì giá cổ phiếu đã giảm.

Ông Phúc đưa ra góc nhìn dài hạn với một khoản tiền và đủ kiên nhẫn, nhà đầu tư có thể mua một rổ gồm 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam rồi nắm giữ trong 10 năm tới. Theo vị chuyên gia, đây có thể là một khoản đầu tư rất xuất sắc. Ông cũng cho rằng trong năm sau, nhà đầu tư chỉ cần kiên nhẫn tích lũy rổ doanh nghiệp này là có thể yên tâm về hiệu quả hoạt động của họ trong 10 năm tới.

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Ưu tiên bảo toàn vốn, giảm đòn bẩy bất động sản

Ở góc độ quản lý tài sản cho khách hàng, ông Phạm Thiên Quang, Giám đốc Tư vấn Quản lý Gia sản Techcombank, cho biết cách tiếp cận của ông bắt đầu từ bài toán tài chính tổng thể của khách hàng, thay vì lựa chọn danh mục đầu tư ngay từ đầu.

Khoảng 80% khách hàng của ông là chủ doanh nghiệp. Nhóm này thường quan tâm đến tình hình tài chính của cả doanh nghiệp và gia đình hơn là các giao dịch ngắn hạn. Vì vậy, ông hỗ trợ khách hàng giải quyết nhiều nhu cầu như huy động vốn, xây dựng quỹ dự phòng, bảo vệ tài chính gia đình và chuẩn bị quỹ hưu trí. Chỉ sau khi các nhu cầu này được tính đến, phần vốn thặng dư còn lại mới được xem xét phân bổ vào đầu tư, với thứ tự ưu tiên là bảo toàn vốn trước rồi mới tìm kiếm mức sinh lời cao hơn tiền gửi tiết kiệm.

Ông Quang cho biết từ cuối năm ngoái, thông qua việc theo dõi chi phí huy động vốn của các ngân hàng, ông đã nhận thấy tín hiệu lãi suất tăng. Từ đó, ông hỗ trợ khách hàng hạ tỷ lệ đòn bẩy ở kênh bất động sản, chuyển sang tăng tỷ trọng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp có ngân hàng bảo lãnh.

Theo ông, việc dịch chuyển danh mục cần được thực hiện trước khi xu hướng trở nên rõ ràng với toàn thị trường. Ông cho rằng các khách hàng lớn đã rút ra bài học từ việc nắm giữ quá nhiều bất động sản sử dụng đòn bẩy cao, bởi loại tài sản này có thanh khoản thấp khi cần huy động vốn gấp.

Trong chu kỳ từ 5 đến 10 năm tới, ông Quang nhận định các tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu có thể thu hút mạnh dòng tiền tích lũy nói trên.

Chọn từng doanh nghiệp, không mua chỉ vì định giá thấp

Với thị trường cổ phiếu, ông Quang đánh giá mặt bằng định giá hiện tại đang hấp dẫn đối với đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân tích từng doanh nghiệp thay vì đánh giá chung cả ngành.

Ông lấy ví dụ ở nhóm ngân hàng là hai ngân hàng có cùng P/B bằng 1 nhưng hiệu quả đầu tư có thể khác biệt đáng kể. Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhờ quản trị rủi ro, sở hữu tệp khách hàng chất lượng và có nguồn thu phí dịch vụ cao trên mỗi khách hàng (TOI) sẽ có khả năng tạo ra mức sinh lời vượt chi phí vốn.

Về phương pháp đầu tư, ông Quang cho biết mình kết hợp triết lý của Warren Buffett, tập trung vào nền tảng doanh nghiệp và mua cổ phiếu ở mức giá có biên an toàn, với cách tiếp cận của Howard Marks là theo dõi chu kỳ kinh doanh để xác định vị thế hiện tại.

Theo đó, chiến lược ông theo đuổi là lựa chọn doanh nghiệp thuộc những ngành còn dư địa tăng trưởng, có bộ máy quản trị năng động và ban lãnh đạo có đạo đức với cổ đông. Việc giải ngân chỉ được thực hiện khi giá cổ phiếu đạt biên an toàn cao.

Như vậy, dù lựa chọn bảo toàn vốn hay tích lũy cổ phiếu dài hạn, các góc nhìn tại chương trình đều đặt trọng tâm vào chất lượng tài sản và khả năng kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh chi phí vốn chưa giảm, việc lựa chọn thời điểm và tài sản đầu tư càng đòi hỏi sự kiên nhẫn.