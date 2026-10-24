Từ giai điệu yêu thương đến những trang sách giàu tri thức

Đài Show 11 là đêm nhạc kết nối những tấm lòng nhân ái

Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh, đêm nhạc thiện nguyện Đài Show 11 với chủ đề “Bản tình ca Bồ Công Anh” đã thu hút khoảng 300 khán giả tham dự.

Trong hai giờ, những giai điệu giàu cảm xúc không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay đưa sách đến gần hơn với trẻ em và người dân vùng khó khăn.

Với sự tham gia của ca sĩ Ôn Vĩnh Quang cùng ê-kíp nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh, chương trình mang đến nhiều ca khúc như “Như chiếc lá”, “Đầu tiên”, “Vị ngọt đôi môi”, “Tôi muốn”, “Và tôi cũng yêu em”, “We are the World”... Những giai điệu về tình yêu, cuộc sống và tinh thần sẻ chia góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm với cộng đồng.

Những giai điệu về tình yêu, cuộc sống và tinh thần sẻ chia góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm với cộng đồng

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ca sĩ Phương Đài cho rằng, không chỉ là dịp để nghệ sĩ gửi đến khán giả những giai điệu đẹp mà Đài Show 11 còn là cơ hội kết nối những tấm lòng nhân ái.

Mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều góp phần tạo thêm điều kiện học tập, giúp trẻ em ở những địa bàn khó khăn tiếp cận tri thức.

Nữ ca sĩ mong muốn các chương trình thiện nguyện tiếp tục được duy trì, để âm nhạc không chỉ chạm đến cảm xúc mà còn tạo nên những giá trị thiết thực cho xã hội.

Thông qua đêm nhạc, nguồn sách và kinh phí quyên góp sẽ góp phần đồng hành cùng dự án xây dựng thư viện của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa. Dự án hướng đến các khu vực như Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận tư liệu học tập.

Những giai điệu giàu cảm xúc vừa mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật vừa kết nối những tấm lòng nhân ái

Hơn 700 đầu sách sẽ được mang đến những không gian đọc bổ ích, giúp trẻ em khám phá tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành thói quen đọc sách.

Cùng với số tiền quyên góp, nguồn lực này sẽ góp phần bổ sung tư liệu, phục vụ nhu cầu học tập và tìm hiểu kiến thức của người dân tại cộng đồng.

Đêm nhạc cũng cho thấy sự chung tay của các nghệ sĩ, khán giả và các nhà hảo tâm trong việc hưởng ứng những hoạt động vì cộng đồng tại Khánh Hòa. Tinh thần trách nhiệm xã hội được lan tỏa bằng hình thức gần gũi, kết hợp nghệ thuật với những hành động thiện nguyện thiết thực.

Với thông điệp nhân văn, “Bản tình ca Bồ Công Anh” cho thấy âm nhạc có thể vượt ra ngoài sân khấu để trở thành cầu nối yêu thương. Mỗi cuốn sách được trao đi là một cơ hội tiếp cận tri thức được mở ra, góp phần vun đắp hy vọng và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.