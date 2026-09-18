Tự giác giao nộp 'hàng nóng'

Công an xã Trà Tân tiếp nhận vũ khí từ anh T.

Mới đây nhất, ngày 16-9, anh T.V.T. (trú xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) đã chủ động giao nộp 1 khẩu súng tự chế cho Công an xã xã Trà Tân. Việc làm trách nhiệm của anh T. cùng bà con nhân dân đã thể hiện rõ sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời là những tấm gương sáng cần được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.