Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Trước đó, ngày 8/10, K. đến Công an xã Khánh Bình trình báo, vào khoảng 19h cùng ngày, khi K. đang lưu thông trên đường lộ giao thông nông thôn thuộc ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình thì bị 1 người đàn ông lạ mặt chặn đầu xe, dùng dao gây thương tích và cướp đi số tiền khoảng 18 triệu đồng.

N.V.K. và vết thương do bản thân tự gây ra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường, xem xét thương tích trên cơ thể của K., Công an thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp. Bản thân K. đang nợ tiền rất nhiều người.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, K. đã thừa nhận không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an mà do đang nợ tiền nhiều người, không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định dùng dao tự gây thương tích cho bản thân, ngụy tạo nội dung bị cướp rồi đến cơ quan Công an trình báo tin giả nhằm mục nói dối gia đình và các chủ nợ.

Vật sắc mà K. dùng để tự gây thương tích cho bản thân.

Hành vi báo tin giả của K. không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng Công an mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Vì vậy, người dân trước khi báo tin đến Cơ quan chức năng cần khai báo đúng sự thật tránh hậu quả đáng tiếc.