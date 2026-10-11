Tự gây thương tích cho bản thân rồi đến Công an xã báo bị cướp

Trước đó, ngày 8/10, anh N.V.K đến Công an xã Khánh Bình trình báo: vào khoảng19 giờ cùng ngày, khi anh đang lưu thông trên đường lộ giao thông nông thôn thuộc ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình thì bị 1 người đàn ông lạ mặt chặn đầu xe, dùng dao gây thương tích và cướp đi số tiền khoảng 18 triệu đồng.

Anh N.V.K cùng con dao tự gây thương tích cho bản thân rồi đến Công an xã Khánh Bình trình báo bị cướp. Ảnh: Tiến Tầm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường, xem xét thương tích trên cơ thể của K. thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp và bản thân K. đang nợ tiền rất nhiều người.

Sau thời gian đấu tranh, K.thừa nhận: Bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an mà do bản thân đang thiếu nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng chi trả nên nảy sinh ý định dùng dao tự gây thương tích cho bản thân, ngụy tạo nội dung bị cướp rồi đến cơ quan Công an trình báo tin giả nhằm mục nói dối gia đình và các chủ nợ.

Hành vi báo tin giả của K. không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của lực lượng Công an mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Vì vậy, người dân trước khi báo tin đến Cơ quan chức năng cần khai báo đúng sự thật tránh hậu quả đáng tiếc.