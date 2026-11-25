Không ít gameshow tình cảm từng gây chú ý bởi những màn kết đôi đầy cảm xúc. Dù từng có những ý kiến hoài nghi về tính chân thực của các mối quan hệ trên truyền hình, hành trình của một số cặp đôi sau khi rời chương trình lại mang đến những cái kết đáng nhớ.

Vũ Thịnh - Panny: Nối lại tình xưa nhờ Tỏ tình hoàn mỹ

Chuyện tình của Vũ Thịnh và Panny (Fanny Trần) là một trong những trường hợp đặc biệt của Tỏ tình hoàn mỹ. Trước khi xuất hiện trên chương trình, cả hai từng có thời gian yêu nhau nhưng quyết định chia tay vì áp lực từ dư luận và lo ngại ảnh hưởng đến công việc.

﻿Cả hai từng là cặp đôi gây chú ý tại Tỏ Tình Hoàn Mỹ bởi câu chuyện đầy dễ thương.

Năm 2021, khi Fanny tham gia chương trình với vai trò nữ chính, Vũ Thịnh bất ngờ xuất hiện để bày tỏ mong muốn nối lại tình xưa. Màn tái hợp đầy cảm xúc khi ấy khiến nhiều khán giả xúc động. Sau đó, cả hai tiếp tục đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào.

Đám cưới mới đây của cặp đôi khiến dân tình xao xuyến trước loạt khoảnh khắc tình cảm, dễ thương mà cả hai dành cho nhau.

Sau 9 năm quen biết và gắn bó, Vũ Thịnh và Fanny chính thức về chung một nhà trong tháng 11/2026. Đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương: Chuyện tình chị em gây sốt mạng xã hội

Một trong những cặp đôi nổi bật nhất bước ra từ Tỏ tình hoàn mỹ chính là Lucie Nguyễn và Tuấn Dương. Tại tập 50 phát sóng tháng 4/2022, Tuấn Dương bất ngờ bày tỏ tình cảm với nữ doanh nhân hơn mình 9 tuổi. Dù từng quen biết trước đó, chàng trai sinh năm 1998 vẫn chưa đủ can đảm thổ lộ vì những khác biệt về tuổi tác và sự nghiệp.

﻿Mối tình chị em của cặp đôi cũng được dân mạng theo dõi, ủng hộ rất nhiều.

Màn tỏ tình nhận được sự chú ý khi Lucie Nguyễn quyết định mở lòng, trao cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Sau khoảng một năm hẹn hò, Tuấn Dương chính thức cầu hôn bạn gái vào tháng 3/2023. Cặp đôi sau đó tổ chức đám cưới, lần lượt chào đón hai con và thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Từ màn bày tỏ tình cảm trên sóng truyền hình, cả hai trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất của chương trình.

﻿Hiện nay, gia đình nhà Lucie - Tuấn Dương đã có thêm hai thành viên là bé Nami và Suli.

JayKii - Trương Hoàng Mai Anh: Từ màn công khai tình cảm đến tổ ấm nhỏ

Cũng bước ra từ Tỏ tình hoàn mỹ, JayKii và Trương Hoàng Mai Anh từng khiến khán giả bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm vào tháng 5/2021. Trước đó, cả hai đã có thời gian quen biết và dành tình cảm cho nhau nhưng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ.

Sau màn xuất hiện đặc biệt trên chương trình, cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Chỉ vài tháng sau, JayKii và Mai Anh thông báo đăng ký kết hôn. Cuối năm 2021, cả hai chào đón con trai đầu lòng Cookie và tổ chức đám cưới vào tháng 6/2023.

Netizen đồng loạt gửi lời chúc phúc đến cặp đôi khi cả hai quyết định về chung một nhà.

Từ một màn công khai tình cảm trên truyền hình, JayKii và Mai Anh hiện đã xây dựng tổ ấm nhỏ với sự đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Lê Đức - Luna Hằng Trịnh: Hai lần bị từ chối, cuối cùng vẫn về chung nhà

Trước khi trở thành một cặp đôi, Lê Đức và Luna Hằng Trịnh từng có thời gian quen biết khi hoạt động chung trong một công ty giải trí. Dù đã hai lần ngỏ lời nhưng đều bị Luna từ chối, Lê Đức vẫn quyết định thử thêm một lần khi xuất hiện tại chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Lần này, trước sự chân thành của chàng trai, Luna đã đồng ý mở lòng và cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Sau hai năm đồng hành, tháng 8/2025, Lê Đức cầu hôn bạn gái. Cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại Lâm Đồng vào tháng 9/2025, sau đó tiếp tục mở tiệc chung vui cùng gia đình, bạn bè tại Hà Nội và TP.HCM.

Hành trình của Lê Đức và Luna Hằng Trịnh từ những ngày ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ đến khi về chung một nhà.

Cẩm Tú - Thiên Nguyện: Cái kết đẹp từ Người ấy là ai

Trong mùa 2 của Người ấy là ai, MC Cẩm Tú đã có cơ hội gặp gỡ Thiên Nguyện. Sau màn trò chuyện và lựa chọn trên sân khấu, cả hai quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Ban đầu, Cẩm Tú không quá kỳ vọng vào việc tìm được tình yêu qua một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, sự kiên trì và chân thành của Thiên Nguyện đã dần giúp cô mở lòng. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu sau khi chương trình kết thúc và chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 3/3/2020.

﻿Người Ấy Là Ai đã se duyên cho hai vợ chồng nhà Cẩm Tú - Thiên Nguyện.

Đến năm 2025, cả hai tiếp tục đón con trai đầu lòng sau nhiều năm chung sống. Sau gần 7 năm kể từ lần gặp gỡ trên truyền hình, Cẩm Tú và Thiên Nguyện vẫn là một trong những câu chuyện tình có cái kết đẹp được nhắc đến khi nói về Người ấy là ai.

﻿Cả hai đón một đám cưới như mơ năm 2020 cùng sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cả netizen.

Trung Tấn - Huỳnh Anh: Cặp đôi đầu tiên nên duyên từ Bạn muốn hẹn hò

Là một trong những cặp đôi đầu tiên được mai mối thành công tại Bạn muốn hẹn hò, Trung Tấn và Huỳnh Anh gặp nhau trong tập phát sóng tháng 1/2015. Khi ấy, chàng trai Trà Vinh ấn tượng với sự chững chạc, lễ phép của cô gái làm nghề bác sĩ pháp y đến từ Cà Mau.

﻿Trung Tấn - Huỳnh Anh đang cùng nhau xây dựng tổ ấm sau khi bước ra khỏi chương trình.

Sau chương trình, Trung Tấn chủ động liên lạc và cả hai bắt đầu tìm hiểu. Chỉ sau khoảng một tháng, anh đã ngỏ lời muốn đưa Huỳnh Anh về nhà. Cặp đôi chính thức kết hôn sau đó và hiện đã có hai con trai.

Hành trình của Trung Tấn và Huỳnh Anh cũng là một trong những câu chuyện tiêu biểu cho khả năng kết nối những người độc thân của gameshow mai mối lâu năm này.

Từ những màn tỏ tình bất ngờ đến ngày chính thức về chung một nhà, hành trình của các cặp đôi trên cho thấy gameshow hẹn hò đôi khi có thể trở thành điểm khởi đầu cho những mối quan hệ nghiêm túc. Dĩ nhiên, việc kết đôi trên sóng truyền hình không đồng nghĩa với một cái kết viên mãn được đảm bảo. Sau ánh đèn sân khấu, chính sự thấu hiểu, lựa chọn và đồng hành mới là điều giúp một mối quan hệ tiếp tục đi xa. Có lẽ, đó cũng là lý do những đám cưới của các cặp đôi bước ra từ gameshow luôn khiến khán giả thích thú và thêm tin vào những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.