Trước thực tế này, UBND TP mới đây đã có cuộc họp nghe báo cáo phương án tái thiết khu vực đô thị trung tâm TP và thiết kế một số đô thị mới. Trong phương án tái thiết đô thị trung tâm, TP định hướng sử dụng quỹ đất sau di dời, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất để mở rộng trường học, bổ sung không gian xanh và hạ tầng công cộng. Đây là những nội dung ưu tiên nhằm cải thiện chất lượng sống, giải quyết tình trạng thiếu không gian sinh hoạt và áp lực hạ tầng tại khu vực nội đô.

TP cũng nghiên cứu thiết kế đô thị trục Tố Hữu nối dài, hướng đến hình thành tuyến giao thông kết hợp cảnh quan hiện đại, đồng bộ và mang bản sắc địa phương, kết nối trung tâm TP với sân bay Phú Bài. Theo phương án đề xuất, tuyến đường được chia thành bốn phân đoạn, tương ứng đặc điểm đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực chuyển tiếp sinh thái và cửa ngõ hàng không.

Không gian dọc tuyến sẽ được tổ chức với lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt, lối tiếp cận dành cho người khuyết tật. Tại khu vực chuyển tiếp sinh thái, nghiên cứu bảo tồn các dải cây xanh, mặt nước, mương thoát nước; bổ sung bề mặt thấm nước và không gian trữ nước, góp phần hình thành trục đô thị xanh, thích ứng điều kiện khí hậu.

Theo quan điểm của lãnh đạo TP, sẽ xác định rõ những khu vực, tuyến phố cần tái thiết, làm rõ phạm vi, tính chất, lý do lựa chọn. Việc tái thiết tập trung vào các khu đô thị đã hình thành, cơ bản giữ nguyên hiện trạng, không giải phóng mặt bằng trên diện rộng mà ưu tiên chỉnh trang không gian, sắp xếp lại công năng sử dụng đất và bổ sung hạ tầng. Rà soát trường học, cơ sở sản xuất và công trình cần di dời khỏi khu vực trung tâm để xây dựng phương án sử dụng quỹ đất sau di dời.

Những tuyến đường, vỉa hè chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, hoạt động thương mại sẽ được nghiên cứu mở rộng; đồng thời bổ sung bãi đỗ xe, không gian xanh, công trình công cộng. Trường hợp cần di dời cục bộ một số hộ dân để kết nối các khu đất, tạo không gian và mặt tiền kiến trúc đồng bộ, sẽ nghiên cứu quỹ đất lân cận để bố trí lại dân cư, bảo đảm quyền lợi và sự đồng thuận của người dân. Tầng cao công trình phải phù hợp với khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị.

Văn phòng UBND TP được giao phối hợp Sở Xây dựng tổ chức làm việc với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để thống nhất phương án sắp xếp, di dời cụ thể. Các định hướng tái thiết sau khi được thống nhất sẽ cập nhật vào quy hoạch trong quá trình điều chỉnh.

Có thể nói, những tư duy nêu trên của TP Huế trong phát triển đô thị là rất sáng tạo. Bên cạnh phát huy thế mạnh của các di tích, di sản văn hóa; rất cần chú trọng công tác chỉnh trang đô thị hiện hữu và phát triển các khu đô thị mới, vừa để phục vụ du khách, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.