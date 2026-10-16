Tư duy làm nông nghiệp mới ở một hợp tác xã

Du khách tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất tại HTX Nông sản Phú Lương.

Hợp tác xã Nông sản Phú Lương (HTX) hiện có 7 thành viên và hơn 60 lao động tham gia sản xuất. Thành lập năm 2020, HTX ban đầu tập trung sản xuất, chế biến chè, liên kết các hộ trồng chè ở địa phương để xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tuy nhiên, cách làm này chủ yếu vẫn dừng ở khâu sản xuất và chế biến, trong khi đầu ra phụ thuộc nhiều vào thị trường và giá bán tại từng thời điểm. Từ thực tế đó, HTX từng bước thay đổi cách tổ chức sản xuất, bước đầu là tận dụng phụ phẩm để làm phân bón, mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư cho chế biến và đưa sản phẩm lên các nền tảng số để chủ động hơn trong tiêu thụ.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, HTX xây dựng vùng nguyên liệu với 60ha chè và 50ha lúa. Cùng với đó, HTX có kỹ sư trong lĩnh vực nông nghiệp, trực tiếp hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc cây chè, cây lúa và cách chế biến sao cho đạt chất lượng cao nhất.

Trong quá trình sản xuất, những thứ trước đây thường được xem là phế phẩm như phân gà, rơm rạ được thu gom, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Phân bón vi sinh được sản xuất ngay tại nhà xưởng của HTX, với hệ thống máy móc hiện đại. Mỗi năm, khoảng 100 tấn phân hữu cơ vi sinh được sản xuất, sử dụng cho vùng chè của HTX và cung cấp cho các hộ liên kết.

HTX Nông sản Phú Lương hiện đang sản xuất đa dạng các sản phẩm chè, mì, bún khô...

Cùng với thay đổi trong sản xuất, HTX đầu tư nhiều hơn cho khâu bán hàng. Bên cạnh hàng chục đại lý bán hàng, một trong những kênh tiêu thụ chủ lực của HTX hiện nay là livestream. Mỗi ngày, đơn vị duy trì 2 phiên livestream tại khu trưng bày và khu chế biến.

Điểm đặc biệt là các phiên livestream không chỉ trưng bày và giới thiệu hàng hóa, người mua có thể xem trực tiếp quy trình làm ra sản phẩm, cách đóng gói, hỏi về chất lượng chè và đặt hàng ngay trên sóng. Mỗi phiên đều có nội dung cụ thể, từ giới thiệu sản phẩm đến tương tác và chốt đơn.

Anh Tống Văn Viện, Giám đốc HTX Nông sản Phú Lương, cho biết: Hoạt động livestream giúp chúng tôi tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giới thiệu được các sản phẩm chè, mỳ gạo và nông sản đến khách hàng. Khi làm tốt thương mại điện tử, lượng đơn hàng trực tuyến tăng đều và thị trường cũng mở rộng hơn.

Không chỉ tập trung bán sản phẩm do đơn vị sản xuất, HTX còn liên kết, hợp tác tiêu thụ nông sản của các vùng miền như: macca, hạt điều, nấm linh chi... Từ tháng 4-2026, HTX Nông sản Phú Lương cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực du lịch trải nghiệm. Khu trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Bản Cọ được xây dựng tại địa phương, gắn với vùng sản xuất và văn hóa của đồng bào dân tộc Tày.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành đánh giá: HTX Nông sản Phú Lương có cách làm khá bài bản, từ xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến chế biến và tìm đầu ra. Trong thời gian tới, những mô hình HTX kiểu mới sẽ được địa phương khuyến khích nhân rộng.