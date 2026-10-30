Từ đường băng thứ hai đến cơ hội phát triển du lịch Gia Lai

Đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Macau (Trung Quốc) ngay trong ngày hạ tầng mới chính thức đi vào hoạt động 29.11

Cảng hàng không Phù Cát đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không nội địa có tuyến bay quốc tế, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội vừa phục vụ an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên.

Nhằm nâng cao năng lực vận tải và đáp ứng định hướng phát triển đến năm 2050, dự án đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ đã được UBND tỉnh Gia Lai khởi công từ tháng 8.2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1.500 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương). Công trình đạt cấp I (cấp công trình hàng không), cho phép đón an toàn các dòng tàu bay Code C như A320, A321 và sẵn sàng tiếp nhận các tàu bay lớn Code E khi có nhu cầu.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thi công, nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cùng sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, dự án đã về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật khắt khe.

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, công trình đường cất hạ cánh số 2 (33L-15R) có kích thước 3.048 x 45m, nằm song song và cách đường cất hạ cánh hiện hữu 215m về phía Tây. Đi kèm với đường băng mới là hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến gồm 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh; lắp đặt đèn tiếp cận CAT II (đầu 33R) và CAT I (đầu 15L), hệ thống biển báo, đèn hiệu, quan trắc khí tượng tự động và trạm nguồn cấp điện đồng bộ. Đồng thời đầu tư với hệ thống thoát nước dọc, cống ngầm, rãnh thấm; đường công vụ, hàng rào, bốt gác an ninh đồng bộ.

“Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào vận hành giúp tách biệt và nâng cao hiệu quả khai thác hàng không dân dụng, đồng thời giữ đường cất hạ cánh số 1 luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”, ông Lưu Nhất Phong cho biết thêm.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sự kiện khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ càng thêm ý nghĩa khi Cảng hàng không Phù Cát trực tiếp đón chuyến bay charter quốc tế ngay trong ngày hạ tầng mới chính thức đi vào hoạt động ngày 29.11.

Đặc biệt, sự kiện được diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, khi Gia Lai đang thúc đẩy phát triển du lịch gắn với không gian biển và cao nguyên. Dự án là một phần hạ tầng phục vụ kế hoạch phát triển du lịch của Gia Lai theo Chương trình hành động số 25- CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 45.500 tỉ đồng, thời gian lưu trú bình quân từ 3 ngày trở lên.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chuyến bay charter đầu tiên cất hạ cánh trên đường băng số 2 không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc về hạ tầng giao thông mà còn thể hiện sự hội tụ giữa cơ hội mới và những hành trình mới. Đây sẽ là tiền đề vững chắc giúp tỉnh Gia Lai cùng vùng trọng điểm kinh tế miền Trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh thương mại - du lịch và cất cánh mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việc có đường băng thứ hai giúp Cảng hàng không Phù Cát chủ động hơn trong việc phục vụ chuyến bay theo phương án khai thác được phê duyệt. Hơn hết, một đường bay mới chỉ có thể duy trì hiệu quả khi phía sau nó có sản phẩm đủ hấp dẫn, doanh nghiệp đủ năng lực bán, cơ sở lưu trú đáp ứng được nhu cầu và địa phương có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết: “Để tăng nhanh khách quốc tế, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, thì Gia Lai xác định yếu tố quan trọng vẫn là phải tiếp cận đúng thị trường, quảng bá đúng đối tượng và kết nối trực tiếp với những doanh nghiệp có khả năng đưa khách đến Gia Lai”.

Trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không để tăng cường các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đẩy mạnh giao thương, thương mại - du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với khách quốc tế, đường bay chính là một trong những điều kiện đầu tiên quyết định khả năng tiếp cận điểm đến.

Chiều 29.10, tại Cảng hàng không Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện, với 166 hành khách.

Chuyến bay được đón tiếp bằng nghi thức chào mừng trang trọng, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và những nét văn hóa đặc sắc của Gia Lai. UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng, sự kiện góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, thúc đẩy kết nối hàng không với du lịch và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của Cảng hàng không Phù Cát.