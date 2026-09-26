Tự dùng thuốc nam, người đàn ông có chỉ số vàng da tăng gấp 42 lần

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho người bệnh B.M.Đ. (45 tuổi, ở Sông Lô, Phú Thọ), bị đợt cấp suy gan mạn, nghi liên quan đến việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Người bệnh có tiền sử đái tháo đường và xơ gan, do cảm thấy mệt mỏi, người bệnh tự mua thuốc nam không rõ nguồn gốc về sử dụng. Sau khoảng một tuần, tình trạng vàng da tăng dần, kèm mệt mỏi, ăn kém và nước tiểu sẫm màu nên đến bệnh viện thăm khám.

Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để đánh giá tình trạng gan, mật và các cơ quan liên quan.

Kết quả cho thấy Bilirubin toàn phần đạt 712,4 µmol/L, cao khoảng 42 lần giới hạn bình thường. Men gan tăng hơn 6 lần, đồng thời chức năng đông máu giảm.

Người bệnh được chẩn đoán đợt cấp suy gan mạn, tổn thương gan nghi do thuốc nam, trên nền xơ gan Child-Pugh C và đái tháo đường type 2. Việc tổn thương gan xảy ra trên nền bệnh gan mạn khiến người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng.

Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa điều trị và theo dõi sát tình trạng vàng da, ăn uống, nước tiểu, chức năng gan cùng các chỉ số liên quan. Người bệnh cũng được thực hiện thêm các xét nghiệm nhằm tìm kiếm và loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây tổn thương gan.

Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh cải thiện, tình trạng vàng da và mệt mỏi giảm, ăn uống tốt hơn, nước tiểu chỉ còn vàng nhẹ, bệnh nhân được xuất viện và tiếp tục dùng thuốc theo đơn, tái khám sau 4 tuần.

Kết quả kiểm tra sau một tháng cho thấy các chỉ số vàng da giảm, men gan và chức năng đông máu trở về mức bình thường.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh trước khi ra viện. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, không phải tất cả sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược đều an toàn cho gan. Những loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, thành phần hoặc chất lượng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây độc cho gan. Nguy cơ cũng có thể liên quan đến quá trình thu hái, bảo quản, chế biến hoặc việc sản phẩm bị pha trộn thêm các thành phần không được công bố.

BSNT Trần Văn Sơn, Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa, cho biết người dân cần lưu ý các biểu hiện như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn hoặc đau tức vùng hạ sườn phải. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý, trong đó có tổn thương gan và đường mật.

Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc đông y hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi đang điều trị bệnh mạn tính.

Khi xuất hiện những biểu hiện bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị tại nhà.