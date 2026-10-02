Từ Đức trở về Việt Nam nhận Giải Nhì 'Cha và con gái', nữ tác giả viết về cha như một món quà

Đang sống tại Đức, Rita Thi tình cờ biết đến Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 qua một bài báo tiếng Việt. Khi ấy, cha chị vừa qua đời không lâu và chị muốn làm một điều gì đó cho người cha mà mình luôn yêu thương.

Ngày 29/9, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026. Tác giả Rita Thi, với tác phẩm “Lời chào từ cô con gái người Đức của một chiến sĩ cách mạng” đã được trao Giải Nhì.

Từ nước Đức trở về Việt Nam để nhận giải, chị cho biết cảm xúc đầu tiên khi biết mình là một trong những tác giả được vinh danh là niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

“Lúc đấy tôi chỉ biết tin là được giải thôi, chưa biết là giải gì nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không có lời nào tả được”, Rita Thi chia sẻ.

Tác giả Rita Thi (bên trái) nhận Giải Nhì Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 (Ảnh: Nam Anh).

Viết về cha sau những ngày mất mát

Với Rita Thi, việc tham gia cuộc thi không bắt đầu từ mong muốn giành giải. Đó là câu chuyện đến từ một khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời chị, khi cha vừa qua đời.

Sau sự mất mát ấy, hình ảnh người cha thường xuyên trở lại trong suy nghĩ của chị. Đúng lúc đó, chị tình cờ biết đến Cuộc thi viết “Cha và con gái” và nhận ra đây có thể là cơ hội để mình làm một điều gì đó dành cho cha.

“Bố tôi mới mất cách đây không lâu. Từ lúc bố mất, lúc nào tôi cũng nghĩ về bố. Tình cờ cuộc thi đến đúng vào thời điểm ấy và tôi đang muốn làm một điều gì đó cho bố. Đó là động lực chính để tôi tham gia”, chị kể.

Cơ duyên đưa Rita Thi đến với cuộc thi cũng khá đặc biệt. Đang sống ở Đức, chị vẫn duy trì thói quen thường xuyên đọc báo tiếng Việt, một thói quen chị học từ chính người cha của mình.

Trong một lần đọc báo, Rita Thi biết đến cuộc thi. Chị cho biết, chủ đề của cuộc thi được diễn đạt theo cách vô cùng tuyệt vời, ngay lập tức đã truyền cảm hứng cho chị, những suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu, còn nhanh hơn cả tay chị kịp viết ra. Và với mỗi câu từ, chị lại thấy được gần cha hơn.

Dù sống tại Đức, chị vẫn giữ sự gắn bó sâu sắc với Việt Nam nhờ cha, nhờ ký ức về những giá trị và cách sống của ông, nhờ những gì ông kể về quê hương, ví dụ như ý nghĩa của gia đình.

“Tôi luôn luôn rất yêu bố tôi, điều đó không có gì phải tranh cãi. Nhưng khi viết ra được những điều như thế, người ta mới nhận thức được cội rễ của tình yêu này", tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 4 chia sẻ.

Rita Thi cho rằng, hiện nay chúng ta chia sẻ thời gian cho quá nhiều thứ. Chính vì thế, chúng ta thường làm mọi thứ một cách qua loa. Chúng ta đều biết mình yêu cha mẹ, nhưng đôi khi tình yêu này lại được mặc định như một điều quá quen thuộc và vì vậy ít khi được gọi tên, nhìn lại một cách sâu sắc.

Tác giả Rita Thi xúc động khi từ Đức trở về Việt Nam nhận giải Nhì cho câu chuyện viết về người cha vừa qua đời (Ảnh: Nam Anh).

Theo Rita Thi, việc viết khiến chị thoát khỏi mọi xao nhãng, dồn tâm trí vào những ký ức về những trải nghiệm sâu sắc với cha mình.

“Viết về mối quan hệ với cha mẹ là trải nghiệm đặc sắc đối với tôi, rất nồng ấm, đôi khi cũng rất đau thương. Nhưng trên cả, đó là một trải nghiệm được kết tụ trong sự biết ơn vô bờ bến", Rita Thi nói.

“Nếu không có cuộc thi, có lẽ tôi không bao giờ viết ra điều đó”

Đối với Rita Thi, giải thưởng là một niềm vui lớn nhưng không phải lý do khiến chị viết. Ngay cả nếu không được vinh danh, chị vẫn cảm thấy cuộc thi đã mang đến cho mình một điều ý nghĩa: cơ hội viết lại câu chuyện về cha.

Chị cho rằng nhiều người tham gia những cuộc thi viết về gia đình cũng không nhất thiết bắt đầu từ mong muốn giành giải, mà đơn giản là muốn lưu giữ hoặc bày tỏ một tình cảm nào đó.

“Nếu lần này tham gia mà tôi không nhận được giải thì tôi vẫn rất vui khi viết ra câu chuyện của mình. Nhưng tôi nghĩ nếu không có một cuộc thi như thế này thì có lẽ tôi không bao giờ có cơ hội để viết ra điều đó”, Rita Thi bày tỏ.

Với nữ tác giả đang sống tại Đức, đó cũng là ý nghĩa đặc biệt của một cuộc thi viết về tình cha con do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức đã tạo ra một khoảng dừng để mỗi người nhìn lại những điều tưởng như rất quen thuộc trong cuộc sống.

“Đối với tôi, tôi được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và vị trí của cha mẹ luôn ở đầu bảng trong lòng tôi”, chị nói.

Từ Đức trở về Việt Nam nhận Giải Nhì "Cha và con gái", Rita Thi không chỉ mang theo niềm vui của một tác giả được ghi nhận. Với chị, hành trình này còn là dịp để một câu chuyện về người cha được kể lại, được lưu giữ và được chia sẻ với nhiều người hơn. Chị muốn dành tặng câu chuyện này cho những con người ở thôn Trình Viên, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên với sự gắn bó sâu sắc, đó chính là ngôi làng của cha chị.

Có lẽ, đó cũng là món quà mà chị muốn dành cho cha – người đã đưa chị đến với những trang báo tiếng Việt và theo một cách rất tình cờ, cũng đưa chị đến với cuộc thi để viết nên câu chuyện của chính mình.