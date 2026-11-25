Sáng 24/11, giải đua ghe Ngo An Giang diễn ra trên dòng sông Cái Lớn với sự tham gia của 30 đội ghe đến từ nhiều chùa, phum sóc trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động thể thao sôi nổi mà còn mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.

Với đồng bào Khmer, ghe Ngo không đơn thuần là phương tiện thi đấu mà còn gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Mỗi đội ghe thường là đại diện của một ngôi chùa hoặc phum sóc, được người dân cùng nhau chuẩn bị, tập luyện và tham gia tranh tài.

Các đội ghe Ngo trên sông Cái Lớn. Ảnh: Nguyễn Huế

Giải đua ghe Ngo là một trong 12 hoạt động thuộc Festival “Dòng xanh An Giang”. Ngày hội góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời chăm lo đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết các chính sách này góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào Khmer có điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong và ngoài tỉnh.

Đưa văn hóa truyền thống vào đời sống cộng đồng

Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, An Giang đang đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua nguồn kinh phí được phân bổ, các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; trang bị phương tiện phục vụ hoạt động tại nhà văn hóa, khu thể thao cấp ấp. Mức hỗ trợ trang thiết bị tối đa 30 triệu đồng cho mỗi nhà văn hóa hoặc khu thể thao cấp ấp, theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Tại các phường, xã, nhiều nội dung của dự án được triển khai. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, địa phương tổ chức dàn dựng, biểu diễn chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự kiện văn hóa, xã hội và các dịp lễ, kỷ niệm.

Các hoạt động thể thao truyền thống cũng được duy trì thông qua việc tổ chức giải đấu, tuyển chọn vận động viên, thành lập đội tuyển tham gia thi đấu. Đáng chú ý, một số địa phương hỗ trợ sửa chữa ghe Ngo để phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch và tham gia các giải đấu trong dịp lễ hội.

Những điệu múa truyền thống dịp lễ hội Óoc Om Bóc tại Gò Quao. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với đó, các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao được củng cố, kiện toàn và thành lập mới. Các đội văn nghệ Khmer, dàn nhạc ngũ âm được tuyển chọn, tạo điều kiện tham gia biểu diễn tại chương trình văn hóa, nghệ thuật, trong đó có những hoạt động nhân dịp lễ hội Óoc Om Bóc hằng năm tại Gò Quao.

Việc duy trì các đội văn nghệ, thể thao không chỉ tạo sân chơi cho người dân mà còn góp phần trao truyền giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Qua đó, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc và các hình thức sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer tiếp tục được thực hành, hiện diện trong đời sống.

Gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao nhận thức cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia đặt ra yêu cầu nâng cao tính thực chất và chiều sâu. Công tác này cần gắn với đặc điểm địa bàn, nhu cầu của người dân, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tại chùa, phum sóc và khu dân cư cũng là những không gian sinh hoạt cộng đồng có thể tạo điều kiện để đưa thông tin, chính sách đến gần người dân hơn. Việc kết hợp bảo tồn văn hóa với phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tham gia gìn giữ di sản và chấp hành các quy định tại địa phương.

Các chính sách tại An Giang góp phần khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào Khmer tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong và ngoài tỉnh.

Đây cũng là nền tảng để An Giang từng bước biến nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia thành sức mạnh nhận thức bền vững, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.