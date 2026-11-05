Từ dữ liệu đến kết quả thực chất

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Xuân Ngọc nhận định: Chủ đề hội thảo nhằm truyền đi thông điệp chuyển đổi số (CĐS) đã chuyển hóa các thể chế, chính sách, quy định thành những kết quả thực chất, đóng góp cụ thể trong cả 3 trụ cột, gồm: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị quốc gia.

Quảng Trị là địa phương có đặc điểm địa lý-kinh tế-xã hội đặc thù, với khu vực đồng bằng, miền núi, biên giới, ven biển; đồng thời thường xuyên chịu tác động của thiên tai và những yếu tố bất lợi của tự nhiên. Do đó, CĐS của Quảng Trị không thể sao chép nguyên trạng mô hình của các địa phương khác, mà cần được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, có khả năng mở rộng và đặc biệt phải bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Mục tiêu cuối cùng là hình thành một môi trường số hiện đại, đồng bộ, an toàn, thuận tiện và bao trùm, trong đó, mọi người dân, doanh nghiệp, mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả của CĐS.

Nhiều giải pháp sáng tạo, có tính khả thi cao về chuyển đổi số đã được trình bày tại hội thảo - Ảnh: Sở KHCN

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Hiệp chia sẻ, thời gian qua, ngành đã đạt những kết quả đáng ghi nhận về xây dựng và vận hành dữ liệu, nhưng xét về bản chất, phần lớn vẫn ở giai đoạn quản lý dữ liệu; quản trị dữ liệu mới ở bước đầu và chưa đồng đều giữa các lĩnh vực... Sau khi sắp xếp toàn diện đơn vị hành chính, không gian quản lý của ngành đã thay đổi hoàn toàn về quy mô. Đây là “thời điểm vàng” để thiết kế lại toàn bộ kiến trúc quản trị dữ liệu của ngành, thay vì chắp vá cơ học các hệ thống cũ.

Chính vì vậy, sở đưa ra 4 hướng ưu tiên ứng dụng dữ liệu, gồm: Nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; chuỗi giá trị nông sản chủ lực; kinh tế rừng và tín chỉ carbon; thủy sản và kinh tế biển. Thực hiện nghiêm túc phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra”, ngành Nông nghiệp và Môi trường quyết tâm thu hẹp từng khoảng cách, đưa CĐS trở thành động lực nội sinh cốt lõi cho một nền nông nghiệp xanh và bền vững trong tương lai.

Tham luận của Sở Y tế bên cạnh chia sẻ các kết quả bước đầu trong xây dựng nền y tế số cũng bày tỏ trăn trở về những khó khăn, thách thức mà ngành đang gặp phải. Đó là về dữ liệu khi thông tin còn phân tán giữa nhiều phần mềm, thiếu định danh, chưa thống nhất danh mục và cập nhật biến động; lĩnh vực bảo trợ xã hội-trẻ em còn khó khăn trong xác minh, đối soát...

Về nhân lực và phối hợp, một số bệnh viện thiếu cán bộ công nghệ thông tin; cán bộ cấp xã, trạm y tế chủ yếu kiêm nhiệm; việc xác minh hồ sơ phải thực hiện thủ công, phối hợp phản hồi còn chậm, làm ảnh hưởng tiến độ cập nhật...

Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành Y tế chính là xây dựng và duy trì dữ liệu tại nguồn; hoàn thiện bệnh án điện tử, phát triển bệnh viện thông minh; tổ chức kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành; lấy trải nghiệm và sự hài lòng của người dân làm thước đo; số hóa tài liệu gắn với tái sử dụng và bảo đảm an toàn dữ liệu, năng lực vận hành. Xây dựng nền y tế số hiện đại phải gắn tạo lập dữ liệu với quản trị an toàn, khai thác thường xuyên và cải tiến dịch vụ.

Đại diện lãnh đạo VNPT Quảng Trị chỉ rõ những điểm tỉnh cần tập trung giải quyết, gồm: Dịch vụ đã có nhưng mức độ sử dụng ở cấp cơ sở còn thấp; hạ tầng và thiết bị đầu cuối vẫn còn những điểm yếu; đầu tư cần tập trung hơn; nhân lực ở cơ sở vẫn là một điểm cần quan tâm và dữ liệu kinh tế số chưa có đủ số liệu nền để theo dõi.

Từ những vấn đề trên, VNPT đề xuất không triển khai dàn trải mà tập trung vào một số nhóm việc cụ thể. Trong đó, riêng về ưu tiên CĐS ở 78 xã, phường, đặc khu, VNPT đề xuất nhóm giải pháp về an toàn thông tin với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái CĐS toàn diện cho tất cả các xã, phường, đặc khu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp. Lộ trình dự kiến từ năm 2026-2030.

Hội thảo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật của tỉnh trong nỗ lực CĐS thời gian qua, đặc biệt, Quảng Trị đã đưa CĐS đi vào chiều sâu, từng bước hoàn thiện khung kiến trúc số tỉnh và đã hình thành được những mô hình quản trị thông minh dựa trên dữ liệu... Bên cạnh các khó khăn, thách thức, thời gian tới, sẽ đòi hỏi tỉnh cần có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo và mạnh mẽ hơn để CĐS đi từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị.