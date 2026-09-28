Từ dữ liệu đến dòng tiền, rút ngắn đường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hồ sơ vẫn khắt khe, rào cản tài sản bảo đảm

Chia sẻ gần đây, ông Nguyễn Duy Phong - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thực phẩm An Hà, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thực phẩm khẳng định, chi phí vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, do đó, việc tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất tốt là một lợi thế rất lớn với doanh nghiệp.

Trong quá trình làm việc với ngân hàng, ông Phong cho biết, doanh nghiệp được yêu cầu chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính, phương án kinh doanh và dòng tiền. Đây cũng là động lực để nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp có dòng tiền tốt, kinh doanh ổn định nhưng vẫn khó tiếp cận vốn. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty thực phẩm An Hà, quy trình tín dụng chặt chẽ, việc áp dụng công nghệ chưa nhiều và đôi khi còn cứng nhắc, chưa thực sự linh hoạt với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là vấn đề cần được quan tâm.

“Thực tế, nhiều doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, dòng tiền ổn định nhưng quy mô chưa lớn và tài sản bảo đảm còn hạn chế. Doanh nghiệp cũng cần thời gian để xây dựng uy tín và lịch sử tín dụng với ngân hàng, từ đó có được cơ chế hợp tác, hạn mức và chính sách tín dụng phù hợp. Doanh nghiệp thường phải có lộ trình hợp tác ít nhất từ 1 - 2 năm để hình thành cơ chế hợp tác ổn định, nhưng khoảng thời gian này có thể chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa” - ông Phong bày tỏ.

Một rào cản khác là yêu cầu về tài sản bảo đảm. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài sản lớn nhất nhiều khi lại nằm ở hợp đồng, đơn hàng, dòng tiền và uy tín với khách hàng.

“Vì vậy, nếu ngân hàng có thể tăng cường đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả phương án kinh doanh, cơ hội tiếp cận vốn của doanh nghiệp sẽ được cải thiện hơn” - lãnh đạo Công ty thực phẩm An Hà mong mỏi.

Dẫn khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Phạm Xuân Hòe - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng cho rằng, gần 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn do không đủ tài sản thế chấp.

Theo ông Hòe, bên cạnh hạn chế về tài sản bảo đảm, nhóm doanh nghiệp này còn đối mặt với các rào cản khác như: thiếu minh bạch tài chính, quy mô nhỏ khiến chi phí thẩm định của ngân hàng cao và mức độ rủi ro tín dụng lớn hơn so với các doanh nghiệp quy mô lớn.

Muốn doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn lên, theo ông Hòe, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý phù hợp, xây dựng hệ thống bảo lãnh hiệu quả, phát triển các định chế vốn dài hạn chuyên biệt và thiết lập cơ chế chia sẻ rủi ro hiện đại.

Đẩy mạnh số hóa, kết nối

Để thúc đẩy khả năng tiếp cận vốn của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Tổng Giám đốc BIDV Lại Tiến Quân thấy rằng, cần phải nâng cao tính minh bạch tài chính và năng lực quản trị của doanh nghiệp.

“Để đảm bảo an toàn tín dụng, các tổ chức tín dụng cần có đầy đủ thông tin để đánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ cũng như mức độ hiệu quả của phương án kinh doanh” - ông Quân nhấn mạnh.

Kết nối dữ liệu, rút ngắn thẩm định tín dụng Ông Lại Tiến Quân - Phó Tổng Giám đốc BIDV cho rằng, các nguồn dữ liệu khách quan như dữ liệu thuế, bảo hiểm, hải quan, cùng dữ liệu thanh toán các dịch vụ liên quan khác chưa được kết nối tập trung và chưa được chia sẻ đồng bộ. Quá trình thẩm định đôi khi mất rất nhiều thời gian và hạn chế khả năng mở rộng mô hình cung cấp tín dụng dựa trên dữ liệu. Khi thời gian tới giải quyết dứt điểm được điều này, từ đó, các vấn đề khác sẽ được khơi thông.

Trong khi đó, hiện việc đánh giá tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp. Từ yêu cầu đó, phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu, phát triển các mô hình đánh giá tín dụng hiện đại. Nhờ đó, giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian phê duyệt và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ thực tế triển khai tại ngân hàng, MB cũng đang đẩy mạnh số hóa quy trình nhằm rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn.

Ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc MB cho biết, 85% lượng doanh nghiệp tiếp cận vốn tại MB đã thực hiện hồ sơ trên quy trình số, qua đó giảm thời gian tiếp cận vốn, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Có những hồ sơ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ khâu đề xuất đến khi được giải ngân chỉ trong vòng 3 ngày” - ông Minh thông tin.

Bên cạnh đó, MB cũng nhận thấy một hạn chế của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nằm ở khả năng đáp ứng yêu cầu về tài sản bảo đảm. Do đó, MB đã xây dựng nhiều mô hình đánh giá doanh thu, năng lực thể hiện trên báo cáo tài chính, thông tin, cũng như khai thác dữ liệu từ MISA và các phần mềm kế toán.

“Trên các mô hình này, MB đã có những giải pháp cung cấp tín dụng không dựa trên tài sản bảo đảm cho nhóm doanh nghiệp này” - lãnh đạo MB nhấn mạnh.

Trong năm 2026, đã có hơn 4.000 doanh nghiệp tiếp cận được mô hình này, với hơn 3.500 tỷ đồng được giải ngân không có tài sản bảo đảm, hoàn toàn dựa trên doanh thu.

Đây cũng là những hướng các ngân hàng đang triển khai và sẽ tiếp tục đẩy mạnh theo định hướng của Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với việc xây dựng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2030”.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay dựa trên phương án kinh doanh, chuỗi giá trị, dữ liệu thanh toán, dòng tiền. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia để cung cấp thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách minh bạch, chính xác... dự kiến được triển khai trong quý IV/2028.

Dự kiến trình đề án nền tảng chia sẻ dữ liệu, dòng tiền trong quý IV/2026 Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thông tin phục vụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện còn phân tán và hạn chế, các tổ chức tín dụng chủ yếu khai thác trực tiếp thông tin từ doanh nghiệp và hệ thống thông tin tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC). Điều này làm hạn chế khả năng đánh giá doanh nghiệp dựa trên dòng tiền, lịch sử hoạt động, nhất là đối với doanh nghiệp thiếu tài sản bảo đảm. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc CIC cho rằng, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành cần được thúc đẩy để hỗ trợ hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng. Kể về việc tham dự một hội nghị quốc tế về thông tin tín dụng mới đây, lãnh đạo CIC rất ấn tượng với một giải pháp do Trung tâm Thông tin tín dụng Trung Quốc triển khai. Đó là xây dựng nền tảng dùng chung cho hệ thống ngân hàng, viết tắt là CFCII, để chia sẻ dữ liệu, dòng tiền. Với nền tảng này, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức tín dụng và CIC có thể cùng kết nối trong một hệ thống để trao đổi, chia sẻ thông tin về doanh nghiệp. Dữ liệu, dòng tiền có thể bao gồm nhiều loại giao dịch, từ thanh toán tiền điện, nước, thuê trụ sở đến các khoản nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội... Để triển khai mô hình này, theo lãnh đạo CIC, rất cần sự đồng thuận và phối hợp của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. “Dự kiến trong quý IV tới đây, CIC sẽ trình đề án này, đồng thời phối hợp với các tổ chức tín dụng để nghiên cứu và cố gắng triển khai” - ông Tuấn thông tin.