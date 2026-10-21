Từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao: Kịch bản thao túng tâm lý của 118 đối tượng lừa đảo

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Các đối tượng tại liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng. Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, phân thành 6 phòng tập trung vào những địa bàn hướng tới lừa đảo và hình thức lừa đảo khác nhau, từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến.

Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các phòng sử dụng các thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân như: Dụ dỗ đầu tư ngoại hối; Giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu; Lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến; Giả làm người thành đạt để dụ đầu tư...

Các đối tượng tại liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 đối tượng là người Việt Nam.

Trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.