Từ đột kích quán bar, Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh

Công an TP.HCM vừa tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Trần Huy Long cầm đầu, bắt giữ 151 bị can, thu giữ hơn 176kg ma túy cần sa cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa liên tỉnh. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn, tại số 492 Võ Văn Kiệt, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ vụ việc này, lực lượng công an tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu. Đường dây hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều bị can tại TP.HCM và các tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tập trung lực lượng mở rộng điều tra, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương truy xét các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu, phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, các bị can sử dụng ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh và hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch.

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh và nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi này, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử và ứng dụng khoa học, công nghệ để truy xét, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Đáng chú ý, ngay từ giai đoạn đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động phối hợp Phòng 1, VKSND TP.HCM, phân công kiểm sát viên trực tiếp phối hợp với điều tra viên đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi và vai trò của từng bị can, bảo đảm việc điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật.

Tính đến ngày 19/10, Công an TP.HCM bắt giữ 151 bị can. Trong đó, 81 người có đủ căn cứ để khởi tố, xử lý hình sự; 70 trường hợp còn lại được xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Tang vật thu giữ gồm 176,2kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.