Tự động xét học bổng ngành công nghệ chiến lược từ ngày 10/11
Từ ngày 10/11 tới đây, một chính sách học bổng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là nguồn động viên rất lớn dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, học sinh sẽ được xét duyệt tự động thông qua hệ thống dữ liệu tuyển sinh mà không cần trực tiếp nộp hồ sơ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-dong-xet-hoc-bong-nganh-cong-nghe-chien-luoc-tu-ngay-10-11-246261106064250065.htm