Tự động xét học bổng ngành công nghệ chiến lược từ ngày 10/11

Trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số vừa mang lại cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đòi hỏi sinh viên phải làm chủ được công nghệ số. Việc làm này không chỉ giúp sinh viên nâng cao hiệu suất học tập và phát triển kỹ năng tự học linh hoạt, mà còn hoàn thiện các kỹ năng sống thiết yếu.