Từ dòng vốn xanh Agribank: khơi thông mạch nguồn và hiệu ứng lan tỏa bền vững

Điểm tựa tài chính và vai trò dẫn dắt của Agribank

Nhiều năm qua, miền Trung và Tây Nguyên luôn đối mặt với bài toán tiến thoái lưỡng nan: làm sao vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn được hệ sinh thái trước áp lực khốc liệt của biến đổi khí hậu. Câu trả lời nằm ở nguồn lực thực thi. Tại hội thảo vừa qua, sự đồng hành của Agribank với tư cách là định chế tài chính chủ lực đã tạo nên một bước ngoặt lớn. Không dừng lại ở việc tài trợ hay cung ứng vốn đơn thuần, ngân hàng này đã khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt.

Bằng việc chủ động đặt dòng vốn xanh vào trung tâm của các sáng kiến bảo vệ môi trường, Agribank đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các tổ chức khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Sự tiên phong này mang ý nghĩa định hình và mở đường, chứng minh rằng: Tín dụng xanh là một công cụ tài chính hoàn toàn khả thi và mang lại giá trị kép. Hiệu ứng từ Agribank đang thổi một luồng sinh khí mới, có thể thúc đẩy hệ thống các tổ chức tài chính khác đồng hành, dịch chuyển dòng vốn hướng về các dự án thân thiện với môi trường, cùng lan tỏa hành động vì sự phát triển bền vững của quốc gia.

Trong vai trò đồng hành thúc đẩy kinh tế xanh, Agribank đã kết nối quy tụ gần 160 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức bảo tồn, hợp tác xã và cộng đồng.

Hiệu ứng sau hội thảo: Từ cam kết đến hành động thực tế

Thành công lớn nhất của hội thảo lần thứ VII này đã tác động tích cực đến các chính sách và hành động cụ thể tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên. Tại các tỉnh thành, chính quyền và các cơ quan quản lý đã rà soát, lồng ghép các tiêu chí bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Tư duy "đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng" đang được thay thế bằng các kế hoạch hành động thực chất. Từ những mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái sinh cho đến các dự án bảo tồn rừng dựa vào cộng đồng, tất cả đều đang được tạo điều kiện tối đa để chuyển hóa từ ý tưởng nghiên cứu thành việc làm, sinh kế đích thực cho người dân bản địa.

Cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng hưởng ứng

Sự dịch chuyển dòng vốn của Agribank cùng các chính sách cởi mở từ địa phương đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã. Đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ, trước đây họ gặp rất nhiều rào cản khi tiếp cận nguồn vốn cho các dự án xanh do tính chất rủi ro cao và thời gian thu hồi vốn dài. Giờ đây, khi có Agribank làm bệ đỡ, doanh nghiệp như được tiếp thêm sự tự tin để bứt phá.

Đại diện cộng đồng các tổ chức, doanh nghiệp sôi nổi hưởng ứng, lan tỏa giá trị bền vững

Các doanh nghiệp không chỉ chủ động thay đổi quy trình sản xuất theo hướng giảm phát thải, mà còn chủ động bắt tay với các nhà khoa học để triển khai các mô hình kinh tế gắn liền với bảo vệ hệ sinh thái.

Có thể thấy, hội thảo đã khép lại nhưng một chu trình phát triển mới vừa được mở ra. Với Agribank, mạch nguồn tài chính xanh đã được khơi thông, trở thành động lực mạnh mẽ kiến tạo nên những giá trị bền vững và đích thực cho xã hội ngay từ hôm nay.