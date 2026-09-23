Từ 'đống vàng' di sản đến sức sống du lịch Hội An

Những nghiên cứu bảo tồn bắt đầu từ đầu thập niên 1980 góp phần mở ra hành trình nhận diện giá trị của phố cổ, trước khi Hội An thuộc thành phố Đà Nẵng được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999. Hôm nay, từ Chùa Cầu, những dãy nhà cổ đến đèn lồng, ẩm thực, xích lô và những đêm hoa đăng bên sông Hoài, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực tạo nên sức sống của một điểm đến quốc tế.

Chùa Cầu, những mái ngói, nếp nhà và cấu trúc đô thị từng được nhìn nhận như một “đống vàng” di sản hôm nay trở thành nền tảng tạo nên sức hút đặc biệt của du lịch phố cổ Hội An

Chùa Cầu cùng với mạng lưới phố, nhà cổ và các di tích lân cận tạo thành một không gian mà du khách có thể khám phá bằng cách đi bộ, thay vì chỉ dừng lại tại từng điểm tham quan riêng lẻ

Khoảnh khắc vui đùa của hai cha con du khách trước Chùa Cầu

Khách quốc tế đi bộ và trải nghiệm xích lô giữa những giàn hoa giấy và dãy nhà cổ

Từ sản phẩm thủ công gắn với phố Hội, đèn lồng đã trở thành một trong những hình ảnh được nhận diện rộng rãi của điểm đến Hội An

Những trải nghiệm chậm như đi bộ hay xe đạp cho phép du khách tiếp cận Hội An ở khoảng cách gần hơn với kiến trúc và đời sống của phố cổ

Bên cạnh di tích, những sản phẩm ẩm thực và dịch vụ mang dấu ấn địa phương đang góp phần mở rộng trải nghiệm của du khách tại Hội An

Du khách tìm đến quán Cơm gà Bà Buội trên đường Phan Chu Trinh, địa chỉ quen thuộc trong hành trình khám phá ẩm thực Hội An

Du khách thả hoa đăng bên sông Hoài khi phố cổ lên đèn

Ba nữ du khách Nhật Bản mặc áo dài dạo phố Hội An trong mưa

Du lịch Hội An không chỉ nằm trong những công trình nổi tiếng mà còn được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đời thường trên từng góc phố

Du khách nước ngoài vui vẻ trải nghiệm gánh hàng rong dưới cơn mưa tầm tã của Hội An