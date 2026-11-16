Từ dòng tiền đến giá trị tài sản: VNR phát triển giải pháp tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Khi tài sản có giá trị nhưng dòng tiền vẫn là bài toán cần giải quyết

Trong hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn không chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất hay triển khai dự án mới. Ngay cả những doanh nghiệp đang duy trì hoạt động ổn định, có doanh thu và sở hữu tài sản, vẫn có thể đối mặt với áp lực dòng tiền do chênh lệch thời gian thu hồi công nợ, chi phí vận hành, nghĩa vụ tài chính và kế hoạch đầu tư.

Vì vậy, bài toán tài chính ngày nay không đơn thuần là tìm kiếm nguồn vốn, mà còn đòi hỏi khả năng quản trị dòng tiền, cơ cấu nguồn lực và khai thác hiệu quả các tài sản đang sở hữu.

Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026 cho thấy những cơ hội tăng trưởng song hành với không ít thách thức. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 172 nghìn. Đáng chú ý, có 45,2% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được khảo sát kiến nghị cần giảm lãi suất cho vay ngân hàng. Những con số này cho thấy chi phí vốn và khả năng cân đối dòng tiền vẫn là những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

VNR hướng đến các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu và năng lực thực tế của từng khách hàng.

Tại Hội nghị về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tháng 9/2026, Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh định hướng đánh giá doanh nghiệp dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng, năng lực quản trị và dữ liệu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào tài sản bảo đảm. Đây là xu hướng cho thấy việc đánh giá năng lực tài chính ngày càng cần cách tiếp cận toàn diện hơn.

Bên cạnh tín dụng truyền thống, các phương thức tài trợ dựa trên tài sản như khoản phải thu và hàng tồn kho cũng được quan tâm, mở rộng thêm lựa chọn cho nhu cầu vốn lưu động. Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là tìm được nguồn vốn mà còn phải lựa chọn phương án phù hợp với chu kỳ kinh doanh, đặc điểm tài sản và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính

Nhu cầu này cũng hiện hữu ở nhóm khách hàng cá nhân. Nhiều người sở hữu bất động sản có giá trị tích lũy dài hạn nhưng chưa chắc có khả năng chuyển đổi nhanh thành tiền mặt khi phát sinh nhu cầu vốn. Việc khai thác giá trị tài sản vì vậy cần được xem xét trên cơ sở giá trị thực tế, tình trạng pháp lý, mục đích sử dụng vốn và khả năng thanh toán.

Đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án bất động sản, bài toán còn phức tạp hơn khi liên quan đến cơ cấu nguồn lực, điều chỉnh phương án triển khai, chuyển nhượng hoặc tổ chức quản lý, khai thác tài sản. Mỗi phương án đều cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh, từ hiện trạng tài chính, giá trị tài sản đến tính khả thi và hiệu quả dài hạn.

Những thực tế này cho thấy vốn, dòng tiền và tài sản không phải là những yếu tố độc lập. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ và cần được xem xét trong cùng một phương án tài chính. Đây cũng là nền tảng cho định hướng phát triển mà VNR lựa chọn.

VNR – Kết nối giải pháp vốn với đầu tư và phát triển giá trị tài sản

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VNR hoạt động trong lĩnh vực tài chính đầu tư và bất động sản. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp định hướng xây dựng mô hình hoạt động dựa trên mối liên hệ giữa nguồn vốn, dòng tiền và giá trị tài sản.

Thay vì tiếp cận riêng lẻ từng nhu cầu, VNR hướng đến việc xem xét tổng thể tình hình tài chính, hiện trạng tài sản, mục tiêu sử dụng nguồn lực và khả năng triển khai của từng phương án.

Mô hình hoạt động của VNR được xây dựng trên hai trụ cột chiến lược: Giải pháp vốn (Lending) và Đầu tư, phát triển giá trị tài sản (Invest).

Giải pháp vốn (Lending) tập trung vào nhu cầu vốn và bài toán dòng tiền của cá nhân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế, hiện trạng tài sản, khả năng cân đối nguồn lực và mục tiêu sử dụng vốn, VNR nghiên cứu, tư vấn và kết nối các phương án tài chính phù hợp với từng trường hợp.

Trọng tâm của hoạt động này không chỉ là đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt mà còn xem xét thời gian sử dụng vốn, phương án hoàn trả, khả năng thanh toán và sự phù hợp với kế hoạch tài chính của khách hàng.

VNR từng bước phát triển mô hình hoạt động kết nối giải pháp vốn với đầu tư và khai thác giá trị tài sản.

Đầu tư và phát triển giá trị tài sản (Invest) hướng đến việc đánh giá tiềm năng, tư vấn cơ hội đầu tư, quản lý và khai thác tài sản. Thông qua nghiên cứu hiện trạng, phân tích giá trị và xây dựng phương án sử dụng phù hợp, VNR hướng đến tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển giá trị tài sản trong dài hạn.

Hai trụ cột có phạm vi hoạt động riêng nhưng bổ trợ cho nhau trong quá trình giải quyết nhu cầu khách hàng. Nếu Lending chú trọng phương án vốn và khả năng cân đối dòng tiền, thì Invest tập trung vào giá trị hiện hữu và tiềm năng phát triển của tài sản.

Sự kết hợp này tạo điều kiện để VNR xem xét các phương án tài chính trên cả hai phương diện: khả năng giải quyết nhu cầu hiện tại và hiệu quả sử dụng nguồn lực trong tương lai.

Bốn nhóm dịch vụ trọng tâm, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng

Từ hai trụ cột chiến lược Lending và Invest, VNR phát triển bốn nhóm dịch vụ chính, hướng đến những nhu cầu cụ thể của cá nhân, doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản.

Thứ nhất, tái cấu trúc tài chính cá nhân.

Dành cho khách hàng có nhu cầu cân đối, cơ cấu lại nguồn lực tài chính, đặc biệt là những người đang sở hữu bất động sản nhưng cần bổ sung nguồn lực cho kế hoạch cá nhân hoặc hoạt động kinh doanh.

VNR tập trung xem xét nhu cầu thực tế, giá trị và tình trạng pháp lý của tài sản, thời gian sử dụng vốn cũng như khả năng thanh toán để nghiên cứu phương án phù hợp. Qua đó, khách hàng có thêm cơ sở lựa chọn cách thức sử dụng nguồn lực tài chính hợp lý, hạn chế áp lực lên tài sản và dòng tiền cá nhân.

Thứ hai, tái cấu trúc doanh nghiệp và dự án bất động sản.

Tập trung vào doanh nghiệp và dự án có tiềm năng nhưng đang gặp khó khăn về dòng tiền, cần bổ sung nguồn lực hoặc điều chỉnh phương án triển khai.

Các hoạt động có thể bao gồm đánh giá hiện trạng tài chính, phân tích giá trị dự án, nghiên cứu phương án cơ cấu nguồn lực, tìm kiếm đối tác và hỗ trợ phương án chuyển nhượng khi phù hợp. Mục tiêu là nhận diện những nguồn lực hiện có, xác định phương án khả thi và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.

Thứ ba, quản lý và khai thác tài sản

Hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản thông qua việc đánh giá hiện trạng, xác định tiềm năng và nghiên cứu phương án khai thác.

Tùy theo đặc điểm của từng tài sản hoặc dự án, VNR xem xét phương án quản lý, sử dụng, hợp tác khai thác và xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp. Cách tiếp cận này hướng đến việc chuyển hóa giá trị tài sản hiện hữu thành hiệu quả khai thác thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở giá trị tích lũy trên hồ sơ.

Thứ tư, đầu tư và tư vấn tài chính

Tập trung vào đánh giá tài sản, phân tích cơ hội đầu tư và cung cấp cơ sở thông tin phục vụ quá trình ra quyết định.

Thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, phân tích tài chính, đánh giá hiện trạng và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác thẩm định giá, khách hàng có thêm cơ sở nhận diện tiềm năng, cân nhắc rủi ro và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp.

Bốn nhóm dịch vụ giải quyết những khía cạnh khác nhau của bài toán tài chính và tài sản. Việc kết hợp các hoạt động này giúp VNR tiếp cận nhu cầu khách hàng linh hoạt hơn, tùy theo mục tiêu, điều kiện tài chính và đặc điểm tài sản của từng trường hợp.

Nền tảng chuyên môn và quy trình đánh giá – kiểm soát

Để một giải pháp tài chính có tính khả thi, việc hiểu đúng nhu cầu và đánh giá đầy đủ thông tin tài sản là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là cơ sở để VNR chú trọng hoàn thiện quy trình đánh giá, kiểm soát và xem xét phương án trước khi triển khai.

Trong công tác đánh giá tài sản, VNR định hướng kết hợp năng lực chuyên môn nội bộ với sự tham gia của các đơn vị thẩm định giá độc lập đủ điều kiện theo quy định. Các yếu tố về hiện trạng, hồ sơ pháp lý, giá trị và khả năng khai thác được xem xét nhằm cung cấp cơ sở cho quá trình phân tích và lựa chọn phương án.

Bên cạnh đó, việc rà soát hồ sơ, kiểm soát giao dịch và đánh giá các rủi ro liên quan được chú trọng nhằm hướng đến tính minh bạch trong quá trình triển khai. Đối với các phương án đầu tư, việc phân tích cơ hội, cân nhắc rủi ro và đánh giá hiệu quả cũng là những khâu quan trọng trước khi đưa ra quyết định.

Chia sẻ về định hướng phát triển, bà Nguyễn Thị Hải Dung – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VNR cho biết:

“Một giải pháp tài chính hiệu quả cần bắt đầu từ việc hiểu đúng nhu cầu của khách hàng, đánh giá đầy đủ tình trạng tài chính và đặc điểm tài sản. Với cá nhân hay doanh nghiệp, nguồn vốn chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một phương án sử dụng khả thi, có tính đến dòng tiền, khả năng triển khai và mục tiêu dài hạn.”

Bà Nguyễn Thị Hải Dung – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VNR

Theo đại diện VNR, việc kết hợp góc nhìn về nguồn vốn với đánh giá giá trị tài sản giúp quá trình tư vấn có cơ sở toàn diện hơn, thay vì chỉ tập trung vào một nhu cầu đơn lẻ. Đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản, cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa khi phải cân nhắc giữa nhu cầu tài chính trước mắt, hiệu quả khai thác tài sản và định hướng phát triển trong tương lai.

Hướng đến hệ sinh thái giải pháp tài chính gắn với giá trị bền vững

Với hai trụ cột Lending và Invest cùng bốn nhóm dịch vụ trọng tâm, VNR từng bước định hình mô hình hoạt động kết hợp giữa giải pháp vốn, đầu tư và quản lý, khai thác tài sản.

Trong định hướng phát triển, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, hoàn thiện phương án tư vấn và mở rộng khả năng đáp ứng các nhu cầu tài chính khác nhau của cá nhân, doanh nghiệp.

Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ khách hàng giải quyết nhu cầu vốn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tiềm năng tài sản và xây dựng phương án tài chính phù hợp với định hướng dài hạn.

Từ góc nhìn của VNR, giá trị tài chính không chỉ nằm ở số vốn huy động được hay giá trị tài sản đang sở hữu, mà còn ở cách nguồn lực đó được quản trị, sử dụng và phát triển như thế nào.

Thông qua mô hình hoạt động này, VNR hướng đến trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trong quá trình quản trị tài chính, lựa chọn cơ hội đầu tư và phát triển giá trị tài sản trên cơ sở minh bạch, phù hợp với nhu cầu thực tế và hướng đến hiệu quả bền vững.