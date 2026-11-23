Hệ thống tưới rau tự động của nông dân của tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn.

Là một trong những vùng sản xuất rau trọng điểm, Mộc Sơn hiện có hơn 200 ha rau màu các loại. Vụ đông năm nay, địa phương tập trung phát triển những cây trồng có nhu cầu tiêu thụ cao như su hào, bắp cải, cà rốt, khoai tây, cà chua, xà lách và các loại rau gia vị. Cùng với định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, địa phương khuyến khích liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Theo ông Phùng Sỹ Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Sơn, thời điểm giao mùa thường xuất hiện rét đậm, rét hại, sương muối và các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Vì vậy, cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân che phủ ni lông, giữ ẩm cho đất, chủ động phòng trừ sâu bệnh và theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Điểm nổi bật trong sản xuất nông nghiệp ở Mộc Sơn là sự thay đổi rõ nét trong phương thức canh tác. Đến nay, toàn phường đã xây dựng gần 200 ha nhà lưới, nhà kính và hệ thống tưới nhỏ giọt. Việc chủ động kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng giúp cây trồng giảm tác động của thời tiết bất lợi, hạn chế sâu bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mô hình trồng cà chua của HTX Rau an toàn Tự Nhiên, phường Mộc Sơn.

Tại HTX Rau an toàn Tự Nhiên, tổ dân phố 4, không khí sản xuất những ngày này khá nhộn nhịp. Trên các diện tích rau chuẩn bị phục vụ thị trường cuối năm, các thành viên HTX đang tập trung chăm sóc, kiểm tra độ ẩm đất và theo dõi tình hình sâu bệnh.

HTX hiện đầu tư 12 ha nhà màng, nhà lưới; 100% diện tích được lắp đặt hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt. Toàn bộ sản phẩm đều được dán tem truy xuất nguồn gốc để kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của các hệ thống phân phối.

Bà Nguyễn Thị Luyến, Giám đốc HTX Rau an toàn Tự Nhiên, cho biết nhiệt độ thấp cùng độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để bệnh sương mai, phấn trắng phát sinh trên cây cà chua và nhóm rau họ cải. Để hạn chế rủi ro, HTX yêu cầu các thành viên tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất. Nhờ sản xuất trong nhà lưới kết hợp hệ thống tưới hiện đại, cây trồng phát triển đồng đều, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP và yêu cầu của các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch.

Nông dân tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn chăm sóc rau màu.

Tại tổ dân phố 3, gia đình anh Lò Duy Hải đang chăm sóc hơn 5.000 m² rau màu. Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất rau vụ đông, anh Hải chủ động bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, kết hợp các loại rau ngắn ngày và dài ngày để giảm rủi ro thị trường. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, gia đình điều chỉnh thời gian tưới nước, tăng cường sử dụng phân hữu cơ và theo dõi sát diễn biến thời tiết để bảo vệ cây trồng.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên như trước, người dân Mộc Sơn đang từng bước chuyển sang sản xuất theo hướng chủ động hơn, dựa trên ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch trải nghiệm tại các khu vực như bản Áng, Na Áng, Pa Phách, nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng diện tích canh tác.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng mạnh vào dịp cuối năm, việc duy trì ổn định diện tích sản xuất, bảo vệ cây trồng trước diễn biến thời tiết và nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ quyết định hiệu quả của vụ đông năm nay. Từ những cánh đồng rau đến các khu sản xuất trong nhà kính, người dân Mộc Sơn đang chủ động giữ nhịp sản xuất, chuẩn bị nguồn nông sản phục vụ thị trường Tết và tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.