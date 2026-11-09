Từ động lực cấp cơ sở đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đặc biệt, phát huy vai trò động lực tăng trưởng của các xã, phường trung tâm trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội “về đích”.

Điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phát huy "đầu tàu" tăng trưởng của các xã, phường trung tâm. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp, một số địa phương như: phường Buôn Hồ, Tân Lập, Tân An, Ea Kao, Buôn Ma Thuột, xã Hòa Phú… có vai trò quan trọng trong phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, du lịch và nông nghiệp giá trị cao. Đây cũng là những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu.

Phường Buôn Hồ là một trong những địa phương đạt được kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk. Trong những tháng còn lại của năm, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong điều hành, thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời, phát huy tính chủ động, quyết liệt của cấp xã trong bộ máy chính quyền hai cấp.

Tính đến đầu tháng 11/2026, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của phường Buôn Hồ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã đạt trên 283% kế hoạch tỉnh giao; công tác làm sạch dữ liệu đất đai đạt trên 121% kế hoạch, vượt chỉ tiêu tỉnh giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 82% kế hoạch. Ngoài ra, công tác giảm nghèo; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn… cũng đạt những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND phường Buôn Hồ cho biết, trong bối cảnh chính quyền cấp xã với khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, hiện địa phương tiếp tục xác định những khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh nhà.

Phường Buôn Hồ mới được giao vốn đầu tư công vào tháng 7/2026, hiện đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, đối với giải ngân vốn đầu tư công, phường có 14 công trình làm chủ đầu tư, dù mới được phân bổ vốn từ tháng 7/2026 nhưng địa phương đã nỗ lực triển khai đầy đủ thủ tục, yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án để chuyển nguồn vốn thành khối lượng thực tế.

Đến nay, đã giải ngân trên 23% kế hoạch vốn. Địa phương cũng cam kết với tỉnh sẽ giải ngân hết nguồn vốn để phát huy hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trên địa bàn phường. Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết.

Thu ngân sách Nhà nước cũng đạt được những kết quả tích cực tại các địa phương, như: Phường Tân Lập đã đạt trên 151% dự toán tỉnh giao; Tân An đạt trên 100%; Ea Kao đạt trên 136%… Hoạt động kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ tăng trưởng, thu ngân sách, sản xuất, thương mại, dịch vụ và các dự án đầu tư cơ bản ổn định.

Theo ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân An, trong những tháng cuối năm, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn phường theo chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu bảo đảm tốc độ tăng trưởng trên 11%; trong đó, trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ như: tiếp tục tăng thu ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình; tăng sản phẩm công nghiệp; kích cầu du lịch; giải ngân các nguồn vốn được giao… nhằm tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đặt mục tiêu quý IV/2026 tăng trưởng 13,63%, để cả năm đạt 10,02% trở lên. Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo, các sở, ngành địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phấn đấu cao nhất thực hiện kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm, nhất là ở các địa phương là động lực tăng trưởng của tỉnh.

Biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể

Phường Buôn Hồ là một trong những địa phương đạt được kết quả nổi bật khi thu ngân sách Nhà nước đã đạt trên 271% kế hoạch tỉnh giao.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội ổn định; tăng trưởng trong thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, du lịch đạt và vượt kịch bản; trong đó, thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước 14.320 tỷ đồng (đạt trên 83% dự toán Trung ương giao). Tuy nhiên, công nghiệp và các chỉ tiêu huy động nguồn lực chưa đạt kịch bản. Do đó, trọng tâm điều hành những tháng còn lại của năm là chuyển vốn đăng ký, nguồn lực đất đai và các dự án đã có chủ trương thành khối lượng thực hiện; đồng thời bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công và thu nộp ngân sách theo kịch bản.

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch, đối với các xã, phường trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu: các địa phương cần phát huy tối đa nguồn lực, xác định rõ phần đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Từ đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai những nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và sản phẩm đầu ra; không để công việc tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

Đặc biệt, rà soát, bám kịch bản tăng trưởng quý IV theo các chỉ tiêu được giao; lượng hóa đầy đủ phần còn phải thực hiện trong những tháng cuối năm. Mỗi chỉ tiêu phải gắn với nhiệm vụ, dự án, nguồn lực, sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì, cá nhân phụ trách và thời hạn hoàn thành.

Ông Đỗ Hữu Huy giao Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn; khẩn trương rà soát từng dự án, xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo tuần và tổ chức thực hiện đến từng dự án; phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12; không để xảy ra tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, phải hủy hoặc trả lại vốn do không hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, để hoàn thành mục tiêu của tỉnh trong năm 2026, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, yêu cầu phải quyết liệt bứt phá tăng trưởng quý IV bằng những nguồn lực khả thi, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát lại kịch bản tăng trưởng theo từng khu vực kinh tế; xác định rõ sản lượng, công trình, dự án nào có thể thực hiện trong thời gian còn lại từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu đến từng ngành, từng địa phương, theo dõi tiến độ.

Bí Thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, địa phương phải nắm chắc nhiệm vụ; chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; phối hợp đến cùng đối với công việc liên ngành; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, kèm phương án xử lý rõ ràng; không để công việc chậm trễ mà không xác định được trách nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và cùng chịu trách nhiệm về kết quả chung với quyết tâm, giữ vững đà phát triển, hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ.