Tự động hóa vận hành doanh nghiệp: IT-ers HUTECH chinh phục bài toán quản lý đa kênh

Từ bài toán đó, nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã phát triển “Nền tảng Tự động hóa Vận hành & Phân phối Nội dung Đa Kênh” trên nền tảng tác tử AI Javis OS. Giải pháp đã giành Giải Nhất tại Chung kết cuộc thi “Xây dựng Hệ điều hành Doanh nghiệp số AI” do Khoa phối hợp cùng Công ty TNHH Giáo dục Tin học Sao Việt tổ chức.

Nhóm sinh viên giành Giải Nhất với dự án ứng dụng AI vào vận hành doanh nghiệp

Hệ thống hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ shop online phải quản lý bình luận, tin nhắn, nội dung và đơn hàng trên nhiều nền tảng. Nhóm đưa các đầu việc về một quy trình thống nhất, hạn chế thao tác riêng lẻ trên từng công cụ.

Phản hồi từ Facebook và Messenger được tập trung trên một giao diện. AI hỗ trợ nhận diện nhu cầu, soạn câu trả lời dựa trên dữ liệu doanh nghiệp để nhân viên kiểm tra trước khi gửi. Hệ thống còn có thể tạo đơn nháp, kết nối dịch vụ giao hàng và phân phối hình ảnh, video lên Facebook, TikTok, Instagram, YouTube Shorts theo lịch thiết lập.

Giải pháp hướng tới kết nối chăm sóc khách hàng, bán hàng và phân phối nội dung

Điểm đáng chú ý là cơ chế human-in-the-loop: AI hỗ trợ xử lý và tạo bản nháp, con người kiểm tra trước khi sử dụng. Mục tiêu giảm thời gian thao tác được đặt cùng yêu cầu kiểm soát thông tin, thay vì giao toàn bộ quy trình cho công nghệ.

Trần Như Ý - sinh viên năm 4 ngành Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, đại diện nhóm Quán quân chia sẻ: “Em rất vui vì có thể dùng những gì đã học để cùng nhóm xây dựng một giải pháp cho doanh nghiệp. Qua cuộc thi, em cũng học thêm nhiều kỹ thuật mới để áp dụng vào học tập và công việc. Kết quả này sẽ là động lực để em và các bạn tiếp tục học hỏi và thử sức ở những sân chơi lớn hơn”.

Cùng tranh tài tại chung kết, 08 nhóm mang đến các giải pháp ứng dụng AI vào quản lý, vận hành doanh nghiệp. Các đội trình bày sản phẩm, phản biện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, làm rõ bài toán cần giải quyết và tính khả thi của phương án.

Các nhóm trình bày giải pháp, phản biện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo

Các đề tài tập trung vào bán hàng đa kênh, thương mại điện tử, tuyển dụng, quản trị nhân sự, chấm công, xếp ca và kết nối dữ liệu. Có nhóm thiết kế quy trình tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, đăng tin, sàng lọc hồ sơ và theo dõi ứng viên; nhóm khác số hóa quản lý ca làm để giảm phụ thuộc vào bảng tính.

Dù khác chức năng, các sản phẩm cùng hướng tới xử lý công việc lặp lại và tình trạng dữ liệu phân tán. Sinh viên cần hiểu mối liên hệ giữa các bước vận hành trước khi quyết định ứng dụng AI ở khâu nào, giúp công nghệ phục vụ đúng nhu cầu.

Yêu cầu ấy khiến việc phát triển sản phẩm vượt khỏi thao tác viết mã. Người học phải xác định xác định người sử dụng và vấn đề cần giải quyết, đồng thời cân nhắc bảo mật dữ liệu, khả năng mở rộng và sự thuận tiện khi triển khai.

Bài toán doanh nghiệp đặt sinh viên trước yêu cầu kết hợp kỹ thuật với nhu cầu người dùng

Phần bảo vệ trước Ban Giám khảo thử thách khả năng giải thích và lập luận. Qua phản biện, sinh viên đối chiếu phương án với góc nhìn chuyên môn, nhận diện điểm cần hoàn thiện. Sản phẩm trở thành căn cứ kiểm tra kiến thức và rèn năng lực giải quyết vấn đề.

Đồng hành cùng cuộc thi, anh Hồ Viết Hiệp - Trưởng Bộ phận Phát triển Ứng dụng AI, Công ty TNHH Giáo dục Tin học Sao Việt đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, định hướng sinh viên tập trung vào giá trị công nghệ mang lại cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm của chuyên gia bổ sung góc nhìn thực tế khi sinh viên phát triển sản phẩm

Qua sân chơi chuyên môn, HUTECH tạo điều kiện để sinh viên thử sức và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. PGS.TS. Võ Đình Bảy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, kiêm Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số nhấn mạnh: “Qua những cuộc thi như thế này, kiến thức và kỹ năng cũng được hình thành ngay trong quá trình các bạn chuẩn bị, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm”.