Từ đơn tố giác của người dân, lộ đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua website Net.win. Kết quả xác minh bước đầu, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh giao diện trang web Net.win. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ xác minh, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M (trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, N.V.M thừa nhận từ đầu năm 2025, bản thân biết đến game bài trực tuyến Net.win, thông qua quảng cáo trên internet. Sau đó, M lập tài khoản để tham gia đánh bạc và chủ yếu tham gia các trò chơi "Tài xỉu", "Tài xỉu SHA".

Ở website này, người chơi nạp tiền mua điểm thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp (1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng). Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của N.V.M cho thấy, từ ngày 8/2/2025 đến ngày 16/10/2025, đối tượng này thực hiện 165 giao dịch, chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với số tiền lớn.

Quá trình mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Quá trình xác minh ban đầu, lực lượng Công an đã làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần, số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xác minh vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.