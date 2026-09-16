Từ đớn đau bệnh tật đến sân khấu tái xuất 30.000 khán giả của Céline Dion

Năm 2022, Céline Dion khiến người hâm mộ toàn cầu bàng hoàng khi công bố mắc hội chứng người cứng đờ (Stiff-Person Syndrome), một rối loạn thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và những cơn co thắt dữ dội. Sau nhiều năm đối mặt với bệnh tật, nữ ca sĩ đã trở lại sân khấu trong một buổi hòa nhạc tại Plenitude Arena, gần Paris, trước hơn 30.000 khán giả. Màn tái xuất không chỉ đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng âm nhạc mà còn gợi mở câu chuyện về nghị lực, tình yêu nghệ thuật và sức mạnh kết nối của âm nhạc.

Ảnh: IG Céline Dion.

Cuộc chiến với căn bệnh từng đe dọa sự nghiệp

Hội chứng người cứng đờ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây cứng cơ, co thắt đau đớn và hạn chế khả năng vận động. Đối với một ca sĩ, những triệu chứng này đặt ra thách thức đặc biệt khi việc kiểm soát hơi thở, cơ hoành và dây thanh quản đóng vai trò quan trọng trong biểu diễn.

Céline Dion từng chia sẻ về những khó khăn sức khỏe mà cô trải qua, trong đó có việc không thể thực hiện các hoạt động thường ngày như trước. Bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion khắc họa quá trình nữ ca sĩ đối mặt với bệnh tật, từ những cơn đau đến nỗ lực luyện tập và phục hồi. Tác phẩm giúp công chúng nhìn thấy phía sau ánh hào quang là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên trì trong từng bước nhỏ.

Ảnh: IG Céline Dion.

Giọng hát và giá trị của màn trình diễn trực tiếp

Sức hấp dẫn của Céline Dion không chỉ đến từ những bản hit kinh điển mà còn nằm ở khả năng truyền tải cảm xúc bằng giọng hát giàu nội lực. Khi trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng, mỗi câu hát của cô được công chúng đón nhận như một dấu mốc đáng nhớ.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quá trình sản xuất âm nhạc, những màn trình diễn trực tiếp vẫn giữ giá trị riêng. Chúng cho phép khán giả cảm nhận sự tương tác giữa nghệ sĩ, ban nhạc và không gian biểu diễn. Với Céline Dion, sân khấu trở lại còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó diễn ra sau một giai đoạn cô phải tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật vì sức khỏe.

Ảnh: IG Céline Dion.

Nghị lực vượt qua những biến cố

Céline Dion từng trải qua mất mát cá nhân lớn khi chồng cô, René Angélil, qua đời năm 2016. Những biến cố trong cuộc sống, cộng với căn bệnh hiếm gặp, tạo nên một giai đoạn nhiều thử thách đối với nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, hành trình trở lại của cô cho thấy nghệ thuật có thể trở thành động lực để con người tiếp tục tiến về phía trước. Việc đứng trên sân khấu không đơn thuần là khôi phục một hoạt động nghề nghiệp, mà còn là cách Céline Dion khẳng định mong muốn được sống và làm việc theo đam mê, trong giới hạn phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Ảnh: IG Céline Dion.

Sự chân thật giữa thời đại công nghệ

Céline Dion trưởng thành trong thời kỳ giọng hát trực tiếp và kỹ thuật trình diễn được đặt ở vị trí trung tâm của âm nhạc đại chúng. Vì thế, hình ảnh cô trở lại sân khấu sau những năm tháng bệnh tật dễ gợi nhắc công chúng về giá trị của cảm xúc chân thật.

Dẫu vậy, việc đánh giá một màn trình diễn có sử dụng công nghệ hỗ trợ hay không cần dựa trên thông tin kỹ thuật được xác nhận. Điều làm nên sức nặng của màn tái xuất không nhất thiết nằm ở việc phủ nhận công nghệ, mà ở câu chuyện phía sau người nghệ sĩ: một giọng ca từng mang đến những bản tình ca bất hủ vẫn nỗ lực tìm lại vị trí của mình trước khán giả.

Ảnh: IG Céline Dion.

Kết nối nhiều thế hệ người hâm mộ

Từ My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic đến hàng loạt bản hit trong sự nghiệp, Céline Dion đã tạo nên những ký ức âm nhạc chung cho nhiều thế hệ. Sự trở lại của cô vì thế không chỉ thu hút người hâm mộ hiện tại mà còn đánh thức cảm xúc của những khán giả từng gắn bó với âm nhạc của cô trong quá khứ.

Một sân khấu có thể khép lại sau vài giờ, nhưng ý nghĩa của nó còn được lưu giữ qua những câu chuyện mà khán giả chia sẻ. Với Céline Dion, màn trở lại là minh chứng cho sức sống lâu bền của âm nhạc và mối liên kết đặc biệt giữa nghệ sĩ với công chúng. Sau những năm tháng đối mặt bệnh tật, việc cô tiếp tục cất tiếng hát trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc, nhắc nhở rằng hành trình nghệ thuật đôi khi được đo bằng nghị lực vượt qua nghịch cảnh, chứ không chỉ bằng những con số thành tích.

Ảnh: IG Céline Dion.