Từ đổi mới dạy học tiếng Anh đến nâng cao chất lượng giáo dục

Cô trò Trường THPT Hàn Thuyên.

Chuyển từ học tiếng Anh sang sử dụng tiếng Anh

Nhà giáo Đặng Thị Bích Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh), cho biết để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đây không thể là nhiệm vụ riêng của giáo viên môn Tiếng Anh mà cần sự tham gia của cả đội ngũ giáo viên và học sinh. Mục tiêu là từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, tự nhiên trong các hoạt động giáo dục.

Với giáo viên, nhà trường chú trọng bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, khuyến khích tự học, tham gia các chương trình tập huấn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Đáng chú ý, trường đã triển khai các tiết dạy bằng tiếng Anh ở một số môn học như Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Qua đó, tiếng Anh từng bước trở thành công cụ hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp cận kiến thức ở nhiều lĩnh vực, đồng thời phát triển năng lực ngoại ngữ gắn với chuyên môn.

Theo nhà giáo Đặng Thị Bích Vân, một trong những thuận lợi của trường là đội ngũ giáo viên Tiếng Anh có chuyên môn tốt. Trong 8 năm liên tiếp, kết quả môn Tiếng Anh của trường đứng thứ nhất trong khối THPT không chuyên của Bắc Ninh. Cùng với đó là sự quan tâm của các cấp quản lý, sự đồng thuận của Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và tinh thần chủ động của học sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định. Trình độ tiếng Anh giữa giáo viên và học sinh chưa đồng đều; một số giáo viên còn e ngại khi sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy môn học của mình, trong khi một bộ phận học sinh tâm lý còn sợ sai, ngại giao tiếp.

Một tiết học tiếng Anh của cô trò Trường THPT Hàn Thuyên.

Trước thực tế đó, nhà trường lựa chọn cách tiếp cận từng bước, không tạo áp lực buộc giáo viên và học sinh phải sử dụng tiếng Anh bằng mọi giá, mà tập trung mở rộng cơ hội thực hành, khuyến khích sự tự tin và hình thành thói quen sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống phù hợp.

Với học sinh, các hoạt động của Câu lạc bộ Tiếng Anh, chương trình trải nghiệm, giao lưu quốc tế và thực hành giao tiếp trong đời sống học đường được chú trọng. Tháng 5 vừa qua, học sinh nhà trường tham gia làm tình nguyện viên tại Giải vô địch Judo Đông Nam Á, trực tiếp giao tiếp với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và khách quốc tế.

Trải nghiệm thực tế giúp học sinh nhận thấy tiếng Anh không chỉ phục vụ các bài kiểm tra hay kỳ thi mà còn là công cụ giao tiếp, phối hợp và giải quyết công việc. Đây cũng là cách để các em chuyển từ học ngoại ngữ trên lớp sang vận dụng trong đời sống.

Bên cạnh đó, trường từng bước xây dựng môi trường song ngữ trong khuôn viên, tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học sinh luyện nghe, nói, thực hành giao tiếp. Tiếng Anh cũng được lồng ghép vào các hoạt động STEM, dự án học tập và cuộc thi khoa học kỹ thuật. Với những dự án tham gia sân chơi cấp quốc gia, quốc tế, học sinh có thêm cơ hội thuyết minh sản phẩm, trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh.

Nhà trường đồng thời khuyến khích học sinh học và thi IELTS, quan tâm động viên, khen thưởng những em đạt từ 7.5 trở lên. Theo định hướng của trường, việc học và thi chứng chỉ cần gắn với mục tiêu phát triển toàn diện các kỹ năng, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập và chuẩn bị hành trang hội nhập.

“Quan điểm của nhà trường là không tạo áp lực để mọi người phải nói tiếng Anh thật nhiều, mà tạo càng nhiều cơ hội để mọi người được sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên”, nhà giáo Đặng Thị Bích Vân chia sẻ.

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục

Cùng với đổi mới dạy học ngoại ngữ, Trường THPT Hàn Thuyên chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần đổi mới trong quản lý, giảng dạy.

Cô trò Trường THPT Hàn Thuyên.

Những năm gần đây, sự quan tâm đầu tư của tỉnh Bắc Ninh (nay là TP Bắc Ninh) đã góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Hiện trường có khuôn viên rộng hơn 2,5ha, với 45 phòng học, 9 phòng học bộ môn, 3 phòng thí nghiệm và 24 phòng chức năng, cùng hệ thống thư viện, phòng truyền thống được xây dựng khang trang.

Đáng chú ý, UBND TP Bắc Ninh đã quyết định mở rộng diện tích nhà trường thêm 0,9ha để xây dựng bổ sung phòng học, nhà đa năng, các phòng chức năng, khu sân chơi và bãi tập. Đây là điều kiện thuận lợi để trường tiếp tục hoàn thiện môi trường giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện.

Trên nền tảng cơ sở vật chất và truyền thống sẵn có, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, cấp ủy và Ban Giám hiệu nhà trường chủ động triển khai các giải pháp đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy những nỗ lực của thầy và trò nhà trường. Trong tổng số 675 học sinh dự thi, điểm bình quân các môn thi đạt 7,22 điểm, dẫn đầu khối THPT không chuyên của tỉnh Bắc Ninh. Toàn trường có 47 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối và 26 lượt thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển đại học.

Những kết quả này là cơ sở để nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực số, phát triển kỹ năng mềm và tư duy toàn cầu cho học sinh. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh và yêu cầu hội nhập ngày càng cao, việc trang bị kiến thức, ngoại ngữ và năng lực thích ứng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình học tập, định hướng nghề nghiệp của các em.

Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên năm học 2026 - 2027.

Thời gian tới, Trường THPT Hàn Thuyên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu và vận dụng những chương trình giáo dục tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nhà trường; tăng cường giáo dục kỹ năng mềm, tư duy toàn cầu và xây dựng môi trường học tập thân thiện, sáng tạo.

Với phương châm “Chất lượng giáo dục là danh dự và truyền thống của nhà trường”, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường THPT Hàn Thuyên tiếp tục nỗ lực kế thừa những giá trị đã được vun đắp qua hơn một thế kỷ, đồng thời chủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Trong hành trình đó, việc đưa tiếng Anh vào thực tiễn học tập và đời sống học đường không chỉ góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển năng lực hội nhập, giúp học sinh tự tin bước ra thế giới và thêm trân trọng những giá trị của quê hương, đất nước.

Năm học 2026 - 2027 là năm đánh dấu 120 năm thành lập trường và 80 năm Trường mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên. Với niềm tự hào về truyền thống và những thành quả đã đạt được, thầy và trò THPT Hàn Thuyên vững tin bước vào năm học mới với tâm thế “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên”, cùng viết tiếp hành trình vẻ vang của mái trường.