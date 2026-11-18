Trường Mầm non Ba Đồn, nơi chăm sóc những mầm non tương lai.

Từ câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ”, cô Phạm Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Đồn (Quảng Trị) chia sẻ những suy ngẫm về sự giản dị, tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm nêu gương trong quản lý, xây dựng môi trường giáo dục.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới", mỗi cán bộ, giáo viên chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đổi mới, nêu gương và khơi nguồn cảm hứng.

Học tập Bác trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là những khẩu hiệu lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ, rất đời thường nhưng chứa đựng tầm vóc vĩ đại.

Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Khi nhắc đến Người, trong tâm trí mỗi người con đất Việt lại bồi hồi nhớ về hình ảnh "Đôi dép Bác Hồ". Câu chuyện ấy bắt đầu từ năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc gian khó, đôi dép đặc biệt ấy được chế tạo từ chính chiếc lốp của một chiếc ô tô quân sự bị bộ đội ta phục kích.

Từ một cỗ xe chiến tranh, qua bàn tay khéo léo và tinh thần tận dụng, sáng tạo của anh em chiến sĩ, nó đã trở thành đôi dép cao su bền bỉ nâng bước chân Bác đi qua bao dặm đường trường chinh kháng chiến.

Từ sự giản dị đến trách nhiệm của người đứng đầu

Câu chuyện về đôi dép cao su mộc mạc gắn liền với chiếc ô tô quân sự năm xưa, hay câu chuyện Bác Hồ từ chối đổi xe mới khi chiếc xe cũ vẫn còn dùng được, mãi là bài học sâu sắc về tinh thần tiết kiệm, ý thức trách nhiệm và sự gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Trẻ được vui chơi và phát triển toàn diện kỹ năng.

Bác Hồ tiết kiệm không phải vì keo kiệt, mà bởi "Đất nước ta còn nghèo, ta phải tiết kiệm". Ở Bác, việc sử dụng đồ vật hay quản lý công quỹ luôn đi liền với văn hóa ứng xử, với sự trân trọng từng thành quả lao động mồ hôi nước mắt của đồng bào.

Nhìn lại chặng đường phát triển của giáo dục mầm non Ba Đồn hôm nay, những bài học từ Người càng trở nên thấm thía hơn bao giờ hết đối với cá nhân tôi trên cương vị là người đứng đầu nhà trường.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu của giáo dục

Làm Hiệu trưởng một trường mầm non trong giai đoạn đổi mới và phát triển – nơi đang từng ngày vun vén cho hàng trăm mầm non tương lai – tôi luôn tự nhủ rằng: Quản lý một trường học không chỉ là lo cơ sở vật chất khang trang, không chỉ là những chiến lược lớn lao, mà trước hết phải bắt đầu từ tác phong giản dị, từ sự tận tâm trong từng việc nhỏ nhất, giống như cách Bác trân trọng từng chiếc đinh đóng dép hay giữ gìn chiếc xe cũ.

Môi trường giáo dục an toàn, lấy trẻ làm trung tâm.

Học Bác từ "đôi dép" là sự gần gũi, bám sát cơ sở, thấu hiểu từng khó khăn của giáo viên, nhân viên; là sự ân cần, nhẫn nại chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu học sinh bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ.

Trường Mầm non Ba Đồn luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy học.

Đó còn là ý thức tiết kiệm từng nguồn lực công, quản lý tài chính, cơ sở vật chất nhà trường minh bạch, hiệu quả, chống lãng phí để dành những điều kiện tốt nhất cho trẻ em.

Học Bác từ tinh thần tiến bước, không dậm chân tại chỗ, chúng ta biết trân quý những giá trị truyền thống để làm bệ phóng vững chắc vươn tới tương lai, tập thể sư phạm Trường Mầm non Ba Đồn luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc để bắt nhịp với yêu cầu phát triển của thời đại số.

Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

Chào mừng ngày lễ 20/11 và tiếp lửa truyền thống của ngành giáo dục, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Ba Đồn nguyện tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chúng tôi nguyện đem tất cả tâm huyết, trí tuệ và tình yêu thương để vun đắp cho những "chồi non" lớn lên từng ngày, góp phần xây dựng quê hương Ba Đồn ngày càng giàu đẹp, văn minh.