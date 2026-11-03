Từ độc lập năng lượng đến khát vọng toàn cầu

Giữ vững an ninh năng lượng, trụ cột của nền kinh tế

Sau ngày giải phóng, đất nước đối mặt với thực tế khốc liệt, hạ tầng tàn phá, nền kinh tế kiệt quệ và khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Nhu cầu dầu mỏ, “mạch sống” của sản xuất và đời sống cấp thiết hơn bao giờ hết, trở thành động lực thôi thúc công cuộc tìm kiếm “vàng đen”.

Ông Ngô Thường San, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) chia sẻ, ngay cả khi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong nước luôn có 2 triệu tấn dầu, 1 triệu tấn do Liên Xô giúp ở phía Bắc và 1 triệu tấn dầu của Mỹ ở miền Nam. Đến năm 1975 thì chỉ còn 1 triệu tấn dầu của Liên Xô, mà Liên Xô lúc đó cung cấp cũng không đầy đủ nên vấn đề năng lượng cho nhu cầu cuộc sống và sản xuất rất nan giải và cấp bách. Tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng đe dọa làm “đổ sông, đổ biển” mọi nỗ lực tái thiết kinh tế.

PETROVIETNAM mở rộng sang các lĩnh vực mới, LNG

Vượt qua vô vàn gian khó, bằng sự kiên định và niềm tin “Việt Nam có dầu”, “những người đi tìm lửa” đã làm nên kỳ tích: phát hiện tầng dầu trong đá móng nứt nẻ tại mỏ Bạch Hổ với trữ lượng siêu cấp, giúp giải quyết triệt để khủng hoảng năng lượng, tự chủ được nguồn cung, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là động lực tăng trưởng quan trọng trong thời kỳ Đổi mới, có những năm dầu khí đóng góp tới 30% ngân sách quốc gia.

Mang sứ mệnh “Năng lượng cho phát triển”, PETROVIETNAM không ngừng mở rộng quy mô, khẳng định vị thế trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng. Tập đoàn đã hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ thăm dò, khai thác, công nghiệp khí, chế biến dầu khí đến công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật năng lượng.

Hiện nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước của Tập đoàn trung bình đạt 7,5-8,5 triệu tấn/năm; sản lượng khí đạt 6-8 tỉ m3/năm. Hằng năm, PETROVIETNAM cung cấp hơn 13,5 triệu tấn xăng dầu (đáp ứng 60-70% nhu cầu trong nước); 1,8 triệu tấn sản phẩm hóa dầu; 1,6-1,7 triệu tấn phân đạm (đáp ứng 70% nhu cầu); và 70-80% nhu cầu khí dân dụng. Ngoài ra, Tập đoàn đang vận hành 12 nhà máy điện với tổng công suất 8.249 MW, chiếm khoảng 9% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Các sản phẩm chủ lực của PETROVIETNAM như dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, LPG, điện, phân đạm… từ lâu đã hiện diện sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhờ định hình chiến lược phát triển độc lập, tự chủ với chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ thượng nguồn đến hạ nguồn giúp Tập đoàn giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trước những biến động năng lượng toàn cầu.

Không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng, PETROVIETNAM còn là trụ cột kinh tế vững chắc. Đến nay, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn đã vượt mốc 1 triệu tỉ đồng (năm 2025 đạt 1,18 triệu tỉ đồng), giữ vị trí quán quân trong khối doanh nghiệp phi tài chính trong nước. Tiềm lực này đưa Tập đoàn lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng Fortune 500 Đông Nam Á, đồng thời khẳng định vị thế là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Theo dữ liệu STATE 100 năm 2026, Công ty mẹ PETROVIETNAM dẫn đầu Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất với 90.991 tỉ đồng (chiếm 21,4% toàn nhóm). Tính chung toàn hệ sinh thái, PETROVIETNAM đã đóng góp hơn 166 nghìn tỉ đồng vào ngân sách năm 2025. Không chỉ đóng góp trực tiếp to lớn cho ngân sách, PETROVIETNAM còn khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thông qua việc duy trì mạch nguồn năng lượng - yếu tố cốt lõi quyết định thành công của các mục tiêu phát triển.

Sứ mệnh kiến tạo năng lượng quốc gia

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu cùng xu hướng chuyển dịch xanh, mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước đã đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với PETROVIETNAM. Tập đoàn không chỉ dừng lại ở vai trò “lá chắn thép” bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia, mà còn phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, đầu tàu thúc đẩy kinh tế phát triển hướng tới tương lai bền vững.

Người lao động PETROVIETNAM tự tin vươn tầm quốc tế

Theo mô hình phát triển mới của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, PETROVIETNAM định hướng mục tiêu kép: vừa tối ưu hóa lĩnh vực truyền thống làm nền tảng, vừa linh hoạt mở rộng sang các mảng năng lượng mới để đón đầu tương lai. Tập đoàn tập trung phát triển trên ba trụ cột chính là Năng lượng, Công nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Không gian hoạt động được mở rộng từ dầu khí truyền thống sang năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân, đồng thời nâng cao năng lực công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng, với vị thế tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước, PETROVIETNAM quyết tâm giữ vững vị trí số 1 Việt Nam, vươn lên Top 10 khu vực và phấn đấu trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đứng trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 vào năm 2030.

Chiến lược bứt phá của PETROVIETNAM bám sát định hướng tám chữ vàng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”. Bước vào thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 5 trọng trách chiến lược PETROVIETNAM cần đảm nhiệm: bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo kiến trúc “3 lớp”: nguồn truyền thống, nguồn linh hoạt (LNG, lưu trữ…) và nguồn năng lượng mới điện gió, điện hạt nhân…); dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa với các tổ hợp lọc - hóa dầu, cơ khí chế tạo, trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái; đổi mới mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch, hiệu quả, bền vững; tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung.

Biến áp lực thành động lực, PETROVIETNAM đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tối ưu hóa cơ hội thị trường và phát huy tối đa nội lực. Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn khẳng định, việc đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam không chỉ là sự thay đổi về danh xưng, mà là sự xác lập vị thế, tầm vóc và trọng trách to lớn mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tin tưởng giao cho PETROVIETNAM. Tập đoàn định hướng kiến tạo các mô hình năng lượng xanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, quyết liệt vươn ra biển lớn, xứng đáng với sứ mệnh “Giữ lửa di sản - Kiến tạo năng lượng quốc gia”.

Hành trình từ độc lập năng lượng đến khát vọng toàn cầu là minh chứng cho bản lĩnh và tầm vóc của PETROVIETNAM. Bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn tự tin phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trụ cột an ninh năng lượng, tiên phong trong dịch chuyển xanh, tiếp tục ghi danh Việt Nam trên bản đồ công nghiệp - năng lượng quốc tế.

PETROVIETNAM bước vào thời kỳ mới với 5 trọng trách chiến lược: bảo đảm an ninh năng lượng; dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới quản trị; tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh các thành phần kinh tế.