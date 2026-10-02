Tự doanh xả gần 350 tỷ đồng hai cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 10 trong trạng thái ảm đạm. Trong phiên chiều, lực cầu yếu đẩy chỉ số VN-Index sụt giảm 19 điểm xuống mốc 1.749 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE vẫn duy trì ở mức thấp khi đạt 15.354 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh bán ròng với khoảng 290 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 560 tỷ đồng và bán ra 850 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào cổ phiếu TCB với giá trị bán ròng gần 190 tỷ đồng. Khối này mua vào 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng hơn 72 tỷ đồng, với giá bình quân 32.631 đồng/cp; đồng thời bán ra hơn 8 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 262 tỷ đồng, giá bình quân 32.203 đồng/cp.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận bán ròng như VPB (156 tỷ đồng), FRT (16 tỷ đồng), HPG (15 tỷ đồng) và HDB (13 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã SHB, VHM, LPB MBB và E1VFVN30 cũng bị bán ròng với quy mô từ 5 đến 12 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FUEVFVND được tự doanh mua ròng lớn nhất với tổng giá trị 33 tỷ đồng. Các mã như SSI, BID, VCB, STB và STB ghi nhận giá trị mua ròng dao động từ 16 tỷ đến 29 tỷ đồng.

Trái ngược với xu hướng trên, khối ngoại mua ròng gần 3.151 tỷ đồng trên toàn thị trường. Phần lớn giá trị đến từ UPCoM, nơi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 3.236 tỷ đồng.

Tính riêng trên HOSE, nhà đầu tư ngoại nối dài chuỗi bán ròng lên 7 phiên liên tiếp với giá trị gần 79 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 6,7 triệu đơn vị.

Dẫn đầu chiều bán ròng là TCB với giá trị 86 tỷ đồng, theo sau là MSB với gần 72 tỷ đồng. Bên cạnh hai mã này, nhóm ngân hàng còn có STB và VPB nằm trong danh sách bị khối ngoại bán ròng, song giá trị thấp hơn.

Một số mã vốn hóa lớn như VNM, VIC, BSR và PNJ cũng bị nhà đầu tư ngoại bán ròng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND nằm ở chiều bán với giá trị hơn 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SBT được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên HOSE với hơn 160 tỷ đồng. Trong phiên, hơn 26 triệu cổ phiếu SBT được giao dịch thỏa thuận tại mức giá sàn 21.200 đồng/cp, với tổng giá trị khoảng 552 tỷ đồng.

VHM chuyển sang trạng thái mua ròng hơn 61 tỷ đồng sau chuỗi phiên liên tiếp nằm ở chiều bán.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng có HDB được mua ròng 61 tỷ đồng và VIB gần 40 tỷ đồng. PLX, MSN, FRT và FPT cũng nằm trong danh sách được nhà đầu tư ngoại mua ròng.