Tự doanh tung gần 1.500 tỷ đồng gom một mã ngân hàng trong 8 phiên

Sau phiên hồi phục, VN-Index đảo chiều giảm mạnh hơn 26 điểm xuống khoảng 1.775 điểm. Dù vậy, giá trị giao dịch trên HOSE vẫn duy trì ở mức thấp khi đạt khoảng 16.681 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối tự doanh mua ròng khoảng 283 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua vào gần 783 tỷ đồng và bán ra 500 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 159 tỷ đồng. Bộ phận tự doanh mua vào hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng hơn 194 tỷ đồng, với giá bình quân 22.357 đồng/cp, đồng thời bán ra khoảng hơn 1,5 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 35 tỷ đồng, giá bình quân 22.373 đồng/cp.

Trong 7 phiên từ 15 - 23/9, VPB được khối tự doanh mua ròng khoảng 1.310 tỷ đồng. Tính cả phiên hôm nay, tổng giá trị mua ròng của cổ phiếu này lên khoảng 1.469 tỷ đồng.

Một số mã khác cũng ghi nhận được mua ròng lớn gồm HPG (33 tỷ đồng), FPT (27 tỷ đồng), VIC (20 tỷ đồng) và SAM (19 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu, mã gồm LPB, MWG, VNM, STB và MSN có giá trị mua ròng dao động từ 11 tỷ đến 19 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSB ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mã như ACB, FRT, VTP và PNJ bị bán ròng từ 6 đến 26 tỷ đồng.

Trái với xu hướng trên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 867 tỷ đồng trên toàn thị trường với khối lượng khoảng 25 triệu đơn vị.

Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 919 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 26 triệu đơn vị.

VHM bị bán ròng mạnh nhất với hơn 349 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với gần 177 tỷ đồng. Qua đó, VIC chấm dứt chuỗi hai phiên liên tiếp được khối ngoại mua ròng.

Nhóm ngân hàng cũng nằm trong danh sách bán ròng, với VPB bị bán gần 114 tỷ đồng. Các mã HDB, ACB, CTG và VCB cũng bị bán ròng nhưng giá trị thấp hơn. HPG bị bán ròng khoảng 62 tỷ đồng, trong khi TCB và TCX lần lượt ghi nhận giá trị bán ròng gần 77 tỷ đồng và hơn 44 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 182 tỷ đồng. Các mã GAS, FRT, DCM cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác được mua ròng với giá trị từ 14 tỷ đồng đến 26 tỷ đồng. Trong nhóm ngân hàng, STB, SHB và MSB cũng được khối ngoại mua ròng.